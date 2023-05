Iliad down: come risolvere il problema

AGGIORNAMENTO ORE 17:40 – A oltre 2 oredall’inizio del down di Iliad, ancora nessuna comunicazione ufficiale sui disservizi e sui tempi di risoluzione previsti. Iliad non solo non dice nulla, ma neanche risponde sui social agli utenti che chiedono spiegazioni.

Ancor peggio: non funziona da ore nemmeno il numero dell’assistenza clienti 177, cosa che sta facendo innervosire parecchi utenti dell’operatore telefonico.

Resta ancora efficace, in ogni caso, il metodo qui sotto descritto per risolvere i problemi in attesa del ripristino di tutti i servizi.

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 – A circa 2 ore dalle prime segnalazioni di disservizio per la rete mobile e fissa di Iliad in tutta Italia, con problemi sia alle chiamate che alla connessione Internet, ancora nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.

Alcuni utenti, però, hanno risolto i problemi con una sorta di trucchetto che funziona, almeno da mobile: secondo quanto segnalato, infatti, basta attivare la modalità aereo per qualche secondo e poi disattivarla. Alla successiva riconnessione alla rete il problema è risolto.

Da alcuni test da noi effettuati possiamo confermare che, almeno temporaneamente, la manovra sortisce gli effetti sperati.

——————— Articolo originale ———————

Sono migliaia le segnalazioni di guasto e disservizio alla rete mobile e fissa di Iliad, provenienti da tutta Italia e in merito a tutti i servizi dell’operatore francese. Come conferma la mappa del sito specializzato Down Detector, non c’è una zona specifica dalla quale partono le segnalazioni: sono diffuse su tutto il territorio italiano, con una ovvia concentrazione nelle grandi città.

Palermo, Milano, Torino, Roma, Firenze, Napoli, Bari e tutte le altre grandi città italiane sono interessate. Gli utenti segnalano problemi sia alla linea telefonica mobile sia alla linea fissa, sia alle chiamate che alla navigazione Internet. Iliad è down ovunque e praticamente al 100%.

Ricordiamo che Iliad è ormai uno degli operatori più importanti in Italia, con oltre 9,5 milioni di utenze di telefonia mobile e oltre 100 mila utenze di telefonia fissa e Internet da casa o ufficio.

Nessuna comunicazione ufficiale in merito da parte dell’azienda, né sui social né sul proprio sito. Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili maggiori informazioni.