Apple iMac, il prezzo è stracciato: offerta mai vista prima

Fonte foto: Apple

Il weekend appena concluso è stato caratterizzato dagli Apple Days su Amazon, una nuova iniziativa di Amazon con forti sconti su tanti prodotti dell’azienda di Cupertino. Prodotti andati letteralmente a ruba e che in molti casi sono già terminati. Resistono, però, delle offerte eccezionali su alcuni prodotti selezionati, come ad esempio l’Apple iMac con processore M1 protagonista di questo articolo. Il computer all-in-one di Apple, uno dei dispositivi più iconici della mela morsicata, è in promo con uno sconto speciale del 23% su Amazon. Sconto che ti permette di risparmiare più di 400 euro sul prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

Un computer uscito sul mercato da un po’ di tempo, ma che resta ancora super affidabile anche grazie ai continui aggiornamenti rilasciati da Apple che ne migliorano il sistema operativo con nuovi programmi e funzionalità. Un computer che rispecchia a pieno le classiche caratteristiche di un dispositivo dell’azienda di Cupertino: design iconico, ottime componenti e tutto è ottimizzato per funzionare al meglio. Un computer perfetto sia per un utilizzo casalingo sia da ufficio, potendolo utilizzare con qualsiasi applicazione. Approfitta subito della promo, potrebbe terminare molto presto.

Apple iMac 24 pollici – blu

Apple iMac 24 pollici – verde

Apple iMac 24 pollici 512GB – blu

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Apple iMac: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un prezzo mai visto prima per l’iMac con processore Apple M1. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 23% che fa crollare il prezzo a 1.399 euro. Il risparmio supera i 400 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 279,80 euro al mese. Uno sconto mai visto prima per questo dispositivo. Considerando che si tratta anche di un prodotto Apple, l’offerta è veramente straordinaria. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Hai anche i classici trenta giorni di tempo per effettuare il reso.

Apple iMac 24 pollici – blu

Apple iMac 24 pollici – verde

Oltre alla versione da 256GB, trovi in offerta anche quella da 512GB. Lo sconto è molto simile (22%) e il prezzo scende a 1599 euro, un risparmio di quasi 500 euro rispetto a quello di listino. Anche in questo caso hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon.

Apple iMac 24 pollici 512GB – blu

Apple iMac 24 pollici 512GB – grigio

Apple iMac: scheda tecnica e caratteristiche

L’iMac disponibile oggi in offerta è un PC all in-one. Cosa vuol dire? Che tutte le componenti sono presenti "dietro" lo schermo e non necessita di nessun case aggiuntivo. Le caratteristiche sono da computer top di gamma e assicura prestazioni top. Partiamo dal processore Apple M1, chip che assicura ottime prestazioni. Lo trovi abbinato a 8GB di RAM e a un SSD da 256GB. Inoltre il monitor poggia su un display Retina 4,5k da 24", dai colori vividi e naturali, che, al contempo, non stancano gli occhi. Il display ha una luminosità che raggiunge i 500 nit ed è in grado di supportare un miliardo di colori, ideale per chi guarda piattaforme in streaming, eventi sportivi o si dedica al gaming.

L’iMac vanta due porte Thunderbolt / USB 4, due porte USB 3, Wi-Fi 6 per una connessione stabile e veloce il jack per cuffie. Non manca la videocamera FaceTime HD per fare call di lavoro con immagini definite e un ottimo audio. Un computer versatile e adatto a qualsiasi utilizzo.

Apple iMac 24 pollici – blu

Apple iMac 24 pollici – verde