Imetec, lo scaldamaterasso elettrico costa pochissimo: affare per tutti

Facile da utilizzare ed efficiente, permette di scladare il letto in una manciata di minuti. Oggi puoi acquistarlo a un prezzo mai visto in precedenza.

Dite addio alle fredde nottate invernali tra le coperte. Con lo Scaldasonno Adapto Recreo di Imetec, "riscaldare l’atmosfera" tra le lenzuola richiederà poche decine di secondi. Efficiente e facile da utilizzare, questo scaldamaterasso elettrico permetterà di trovare facilmente la propria temperatura sotto le lenzuola

Un accessorio indispensabile, insomma, per tutti coloro che non riescono proprio a prendere sonno se la temperatura del letto è troppo bassa. Tutto ciò che si dovrà fare sarà scegliere il livello di temperatura desiderata, attendere che il sistema di riscaldamento faccia il suo lavoro e poi infilarsi tra le lenzuola per godere del caldo tepore appena generato dallo scaldamaterasso.

Il tutto a un prezzo decisamente interessante: lo sconto garantito da Amazon fa scendere il prezzo a un livello mai visto in precedenza.

Scaldamaterasso Imetec al minimo storico: offerta e prezzo finale

Con l’offerta top di oggi su Amazon, lo scaldamaterasso matrimoniale di Imetec è al suo minimo storico: non lo troverai a un prezzo più basso. Merito dello sconto del 36% che ti fa risparmiare decine di euro sul listino: comprandolo adesso, l’Imetec Scaldasonno Adapto Recreo lo paghi solo 118,30 euro anziché 184,99 euro. In questo modo, lo paghi 70 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare a rate a tasso 0. Scegliendo questa modalità di pagamento prima di aggiungere il prodotto al carrello o in fase di checkout, l’Imetec Scaldasonno Adapto Recreo costa solamente 23,66 euro al mese per cinque mesi.

Imetec Scaldasonno Adapto Recreo caratteristiche e funzionalità

Con l’Imetec Scaldasonno Adapto Recreo matrimoniale sarà possibile riscaldare velocemente e in maniera efficiente il letto di casa. I due telecomandi consentono di impostare temperature differenti per le due zone del letto: ognugno sarà libero di scegliere quella che preferisce nella propria "zona di competenza".

Grazie al telecomando si potrà poi facilmente scegliere tra i sei livelli di temperatura e impostare il timer di autospegnimento. In base alle esigenze – e alla temperatura della stanza – potrai scegliere di far spegnere in automatico lo scaldamaterasso elettrico dopo 1 ora dall’accensione, dopo 3 ore o dopo 9 ore.

Lo scaldamaterasso Imetec, poi, integra sistemi di sicurezza avanzati che garantiscono che tutto funzioni sempre alla perfezione. Il sistema Electro Block esegue un check a ogni accensione, mentre i sensori monitorano la temperatura e il funzionamento dello scaldamaterasso 25 volte al minuto. In questo modo avrai sempre la certezza che lo Scaldasonno Adapto Recreo sia perfettamente funzionante e non ci siano problemi che possano portare a corto circuiti.

Una volta staccati i telecomandi, l’Imetec Scaldasonno Adapto Recreo può essere lavato in lavatrice o a mano senza che il funzionamento ne risenta.

