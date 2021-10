Imparare l’inglese con un videogame: arriva English Adventures with Cambridge

Imparare l’inglese giocando con i videogame è possibile, grazie a una nuova forma di apprendimento memorabile e divertente. Lo dimostra Cambridge Assessment English che, in collaborazione con Minecraft, ha lanciato il nuovissimo English Adventures with Cambridge.

Un videogioco per imparare l’inglese

Un videogioco che rappresenta un ambiente sicuro in cui i bambini di tutte le età possono giocare e imparare l’inglese. Consente infatti di praticare la lingua a livello A1, risolvendo enigmi, incontrando personaggi e sbloccando ricompense. Tutto in un ambiente sicuro in cui il gioco si mescola con l’apprendimento, per risultati eccellenti. Le sfide, i puzzle e i livelli di English Adventures with Cambridge sono stati progettati per sviluppare le capacità comunicative e il vocabolario degli studenti e sono frutto della ricerca di esperti di apprendimento delle lingue.

Chi è Cambridge Assessment English

Nel mondo sono oltre 7 milioni le persone che ogni anno scelgono Cambridge English per certificare il loro livello di inglese. Questa istituzione ha alle spalle un secolo di storia ed è presente in più di 130 Paesi con 2.800 centri d’esame e 20mila università ed enti che riconoscono la valenza dei suoi esami come prova delle conosceze linguistiche.

In Italia da 80 anni, Cambridge English opera come ente certificatore del livello di lingua inglese con un approccio unico alla valutazione, all’insegnamento e all’apprendimento. Collaborando a stretto contatto con 6.500 realtà, fra scuole private, statali, paritarie ed enti di fomazione, che riconoscono l’importanza estrema dell’inglese nel mondo accademico, scolastico e professionale.

Fonte foto: Ufficio Stampa Cambridge Assessment English

English Adventures with Cambridge, il videogame rivoluzionario

Il gioco è da sempre considerato un’ottima forma di apprendimento. Imparare l’inglese con un videogame aiuta a rafforzare le conoscenze, a motivare i bambini e a rendere la lingua qualcosa di straordinario e utile. “Sappiamo che quando i bambini si immergono in un gioco autentico come English Adventures with Cambridge diventano rilassati, curiosi e determinati – spiega Belinda Cerdá, Head of Digital Partnerships -, ponendo così le basi per un vero apprendimento. Ecco perché siamo così felici ed entusiasti di collaborare con Minecraft: Education Edition e di mettere strumenti innovativi a disposizione degli studenti di lingue di tutto il mondo”.

“Minecraft: Education Edition dà un significato completamente nuovo all’immersione linguistica – svela Allison Matthews, capo di Minecraft Education -. Il mondo creativo ed interattivo di Minecraft offre agli studenti tanti modi, completamente nuovi, per praticare ed esplorare la lingua inglese”.

English Adventures with Cambridge è disponibile online ed è stato sviluppato da esperti di Cambridge. Il videogioco è l’ideale per i bambini di età pari o superiore a 8 anni o di livello A1 e superiori nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Contenuto offerto da Cambridge Assessment English