Inside Out 2, ecco chi sono le voci italiane del film sequel

Ci sono nuove Emozioni in arrivo in Inside Out 2, il sequel dell'apprezzato film del 2015 in uscita a breve: ecco chi sono le voci italiane dei personaggi (vecchi e nuovi)

Chi andrà a vedere Inside Out 2 al cinema in Italia potrebbe riconoscere qualche voce familiare dietro le nuove Emozioni che abitano la mente di Riley adolescente nel sequel targato Disney Pixar. A poche settimane di distanza dall’imminente debutto nelle sale italiane, infatti, Disney Italia ha annunciato che il voice cast di Inside Out 2 – che proseguirà la storia del primo film, uscito nel 2015 – includerà anche Pilar Fogliati, Deva Cassel, Marta Filippi e Federico Cesari.

Inside Out 2: chi dà voce alle emozioni

In Inside Out 2 Riley è diventata adolescente: dunque, come è facile immaginare, nella sua mente non ci sarà più spazio solo per Goia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, le emozioni primarie che l’hanno accompagnata nel primo film Disney Pixar. Questa volta gli equilibri emotivi della protagonista saranno totalmente sconvolti dall’arrivo di Ansia, Invidia, Noia e Imbarazzo.

Non potrebbe essere diversamente. Come si vede dal trailer del film, Riley sta per iniziare il liceo e si prepara a una serie di cambiamenti importanti nella sua vita: nuovi amici, nuovi sport, nuove esperienze…

Per quanto riguarda le new entry nel cast, Pilar Fogliati presta la voce ad Ansia. Questo nuovo personaggio è una carica di energia frenetica che cerca di assicurarsi che Riley non commetta mai errori, si integri bene con i suoi compagni di scuola e si preoccupi in anticipo di qualunque possibile pericolo potrebbe presentarsi.

Deva Cassel è Ennui, la personificazione della immancabile indifferenza adolescenziale: è apatica, annoiata e sempre attaccata allo smartphone, con il quale può tra l’altro governare da remoto la consolle delle emozioni.

Marta Filippi dà invece voce a Invidia, che è costantemente affascinata da ciò che gli altri hanno e, di conseguenza, perennemente disperata e frustrata per ciò che desidera, ma che Riley non ha.

Federico Cesari interpreta infine Imbarazzo, che è ovviamente un tipo molto timido e silenzioso, pronto a prendere il controllo della console delle emozioni ogni volta che si profila all’orizzonte una qualche situazione sgradevole o socialmente difficile.

Il voice cast italiano di Inside Out 2

Nel voice cast italiano di Inside Out 2 ci sono poi Sara Ciocca, che è Riley, e Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio, che riprendono i ruoli già interpretati nel primo film. Sono loro, rispettivamente, le emozioni primarie Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Nel nuovo e atteso film di animazione ci sarà anche un cameo di Stash: il cantante dei The Kolors darà voce a Lance Slashblade, un eroe drammatico degli anime, tormentato e fascinoso, per il quale Riley ha avuto una cotta segreta.

La colonna sonora è firmata da Andrea Datzman.

Quando esce Inside Out 2

Il film Disney e Pixar Inside Out 2, diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, arriva al cinema in Italia il 19 giugno 2024.