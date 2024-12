Cosa vedere in streaming oggi 11 dicembre 2024

Fonte foto: 2024 Disney/Pixar

È una giornata con qualche novità interessante sulle principali piattaforme di streaming. Il pubblico di appassionati attendeva infatti da tempo l’uscita della serie tv tratta da Cent’anni di solitudine, capolavoro letterario di Gabriel Garcia Marquez. Le aspettative sono alte anche nei confronti della prima serie tv ambientata nel mondo di Inside Out, che promette di regalare un sorriso agli spettatori ampliando l’universo narrativo che ruota intorno a Riley – o meglio, dentro di lei.

Cosa vedere oggi su Netflix

Dopo una lunga attesa e grandi aspettative, esce finalmente oggi su Netflix Cent’anni di solitudine – Parte 1, ovvero la prima parte dell’adattamento seriale dell’omonimo romanzo di Gabriel Garcia Marquez.

Produzione colombiana in cui sono stati coinvolti anche gli eredi dello scrittore, la serie tv è ambientata nel paese senza tempo di Macondo e segue sette generazioni della famiglia Buendía esplorando temi come l’amore, la memoria, il passato e il destino.

Esce oggi su Netflix anche la nona stagione di Queer Eye. Nelle nuove puntate del reality i "Fantastici 5", ora affiancati anche dal designer d’interni Jeremiah Brent, si spostano a Las Vegas e incontrano un nuovo gruppo di persone pronte a trasformare le loro vite.

Cosa vedere oggi su Prime Video

È disponibile da oggi nel catalogo di Prime Video il film L’esorcista – La genesi. Uscito nel 2004, è la visione ideale per chi predilige il genere horror-thriller. La trama è ambientata anni prima che padre Lankester Merrin salvi l’anima di Regan MacNeil. In questo film Merrin incontra il demone Pazuzu in Africa orientale e mette alla prova la sua fede in una prima, grande battaglia.

Tra i film disponibili da oggi sulla piattaforma c’è anche Men In Black: International. Uscito nel 2019, il film ha come protagonisti Liam Neeson, Chris Hemsworth e Tessa Thompson: al centro della trama c’è la presenza di una misteriosa talpa nell’organizzazione Men in Black.

Cosa vedere oggi su Disney+

Esce oggi su Disney+ Dream Productions: dal mondo di Inside Out, la nuova serie di animazione ambientata, appunto, nell’universo del celebre film di animazione Inside Out 2. La storia si svolge nello "studio cinematografico" che si trova nella mente di Riley, dove ogni notte i sogni diventano davvero realtà.

È una "fabbrica" che deve rispettare tempi e budget, e gestita da Paula, una acclamata regista che vede improvvisamente la sua carriera in crisi. Mentre Riley cresce, infatti, i sogni che faceva da bambina, con unicorni e arcobaleni, non sembrano bastare più.

Paula deve dunque allearsi con Xeni, un regista di sogni a occhi aperti che vuole cogliere al volo la nuova opportunità professionale. Sebbene i due abbiamo idee molto diverse, riusciranno insieme a creare il prossimo grande sogno da teenager di Riley?

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

In cerca di un film intenso ed emozionante? Su Apple Tv+ si può recuperare Il canto del cigno – Swan Song: uscito nel 2021, è ambientato in un futuro prossimo e ha come protagonista Cameron (interpretato da Mahershala Ali), un marito e padre amorevole in attesa del secondo figlio dalla moglie Poppy (Naomie Harris).

Quando gli viene diagnosticata una malattia terminale, Cameron ha la possibilità di decidere se risparmiare questa sofferenza alla sua famiglia, alterando o meno il suo destino. Una scelta difficile che riuscirà a compiere solo trovando la risposta a una domanda fondamentale: quanto sei disposto a sacrificare per la felicità di chi ami? Il film è scritto e diretto dal regista premio Oscar Benjamin Cleary.