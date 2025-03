Elio, tutto sul nuovo film Disney Pixar per famiglie

Fonte foto: Disney/Pixar

È un’avventura intergalattica per tutta la famiglia quella raccontata da Elio, il nuovo film Disney Pixar in uscita in Italia fra pochi mesi. Diretto da Madeline Sharafian (già nota per il cortometraggio La Tana), Domee Shi (che ha già messo la firma sul cortometraggio Bao e sul film Red) e Adrian Molina (già co-sceneggiatore e co-regista di Coco), il film è prodotto da Mary Alice Drumm (già produttrice associata di Coco).

Di cosa parla Elio: la trama

Elio, il protagonista dell’omonimo film di animazione, è un undicenne con una fervida immaginazione, una passione sfrenata spazio e un sogno: incontrare gli alieni.

Così, quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, il protagonista è pronto per una (dis)avventura memorabile.

Il bambino viene infatti identificato per errore come il leader della Terra: dovrò stringere nuovi accordi con eccentriche forme di vita aliene e superare crisi di proporzioni intergalattiche. Così facendo, però, scoprirà anche il suo destino.

Il nuovo trailer di Elio

In questa avventura, anticipa Disney+ in una breve sinossi, «Elio viaggerà per milioni di chilometri attraverso l’universo, incontrando una serie di creature fuori dal mondo che potrebbero aiutarlo a capire qual è il suo posto nell’universo».

Questo il primo teaser trailer di Elio, diffuso nel 2024:

Questo invece il nuovo trailer del film di animazione, pubblicato a marzo 2025:

Chi c’è in Elio: il voice cast

Nella versione originale Elio ha la voce di Yonas Kibreab, sua zia Olga quella della recente vincitrice del premio Oscar Zoe Saldaña, e Glordon (il primo amico alieno di Elio) quella di Remy Edgerly. Inizialmente doveva essere America Ferrera a dare la voce ad Olga Solis, ma alla fine non è stato possibile proseguire la collaborazione per via di alcuni problemi con la produzione.

Nel voice cast della versione originale ci sono anche Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatrice Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO.

Le musiche sono composte da Rob Simonsen, compositore che ha già lavorato in produzioni come It Ends with Us, Deadpool & Wolverine, The Whale, Stranger Things e molti altri.

Quando esce in Italia il film Elio

Il film Disney e Pixar Elio arriverà al cinema nelle sale italiane il 18 giugno 2025. Probabilmente in seguito il film diventerà disponibile in streaming su Disney+, ma non è ancora possibile sapere quando.

Inizialmente, era stato annunciato che il film sarebbe uscito a novembre 2024. Ma perché è stato posticipato all’anno successivo? La causa è stato un cambio nella cabina di regia. Fino al 2023 infatti la regia del film è stata seguita solo da Adrian Molina. Quando il direttore creativo Pixar Pete Docter ha deciso di rimaneggiare il film, causando il posticipo dell’uscita, la regia è passata a Domee Shi e Madeline Sharafian. Molina invece è stato spostato si un altro progetto.