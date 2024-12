Cosa vedere in streaming oggi 8 dicembre 2024

Fonte foto: Sky/Riccardo Ghilardi

Coperta di pile, tazza di tè caldo, biscotti: mentre le temperature fuori si abbassano e cala il buio, in casa è tutto pronto per godersi qualche ora di relax davanti alla tv. Tra storie d’azione e commedie sentimentali, classici di Natale e film d’autore, le opzioni tra cui scegliere oggi sulle principali piattaforme di streaming non mancano.

Cosa vedere oggi su Netflix

Da oggi su Netflix si può vedere il film Transformers: Il risveglio. Uscito nel 2023 e basato sulla linea di giochi richiamata nel titolo, racconta l’epico scontro Terra tra Autobots e Decepticons, ai quali si aggiungono i Maximals, i Predacons e i Terrorcons.

Da pochi giorni si può recuperare anche la nuova stagione del reality show L’ultimatum: o mi sposi o te ne vai, una produzione statunitense. Nelle puntate alcune coppie mettono alla prova il loro amore andando a convivere con altri potenziali partner. La situazione, ovviamente, si farà incandescente.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Chi inizia ad avere voglia di atmosfere natalizie (siamo pur sempre nel weekend dell’Immacolata!), ma senza esagerare, può trovare il giusto compromesso in Il Grinch. Su Prime Video da pochi giorni sono disponibili sia il film originale del 2000 sia la versione animata del 2018. In entrambi i casi lo scontroso e scorbutico protagonista ce la metterà tutta per provare a rovinare il Natale agli abitanti del paese di Chinonso.

Cosa vedere oggi su Disney+

Da soli o in famiglia, è sempre il giorno giusto per guardare Inside Out 2, il sequel di Inside Out in cui la protagonista, Riley, è ormai diventata adolescente: una novità che sconvolge il suo mondo interiore e le simpatiche emozioni primarie che lo governano.

Perché non approfittare del weekend per recuperare uno dei film dell’anno che sta per concludersi? In tal caso, su Disney+ trova anche Kinds of Kindness, film in tre atti di Yorgos Lanthimos con Emma Stone e Margaret Qualley.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Oggi in streaming su NOW e su Sky Cinema Uno alle 21.15 arriva Ma chi ti conosce?, una magica storia d’amore con Simona Tabasco e Antonio Folletto (nella foto). I protagonisti sono un uomo e una donna che, durante diverse epoche storiche, hanno vissuto sempre la stessa intensa e profonda storia d’amore.

Il problema è che nel 2023 i due sono davvero agli antipodi: lei femminista e riservata, lui maschilista e rozzo. Riusciranno comunque a trovarsi e a innamorarsi?

Da pochi giorni su MGM+ (uno dei Prime Video Channel) c’è invece 21 Jump Street, visione ideale per chi cerca un film d’azione comico, ma anche abbastanza avvincente: i protagonisti sono infatti due poliziotti impacciati che vengono incaricati di impersonare due studenti del liceo per investigare sotto copertura su un giro di droga.