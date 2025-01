Dove vedere in streaming i film candidati agli Oscar 2025

Fonte foto: Sky

Sono state annunciate pochi giorni fa le candidature agli Oscar 2025, i più importanti premi cinematografici statunitensi. La cerimonia di premiazione, giunta quest’anno alla 97esima edizione, si svolgerà nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2025 al Dolby Theatre di Los Angeles. C’è tempo quindi poco più di un mese per recuperare la visione dei titoli in lizza, alcuni dei quali sono già disponibili in streaming anche per il pubblico italiano.

I film candidati agli Oscar 2025 su Sky e NOW

Diversi titoli candidati agli Oscar 2025 sono già disponibili in Italia su Sky Cinema e in streaming su NOW. È il caso di The Apprentice – Alle origini di Trump, che ha ottenuto nomination per il Miglior Attore Protagonista a Sebastian Stan, alias il giovane Donald Trump; e per il Miglior Attore non Protagonista a Jeremy Strong, ovvero l’avvocato Roy Cohn.

È disponibile da poche settimane anche Dune Parte 2. Il film di Denis Villeneuve, secondo capitolo della trilogia cinematografica ispirata al mondo letterario creato da Frank Herbert, ha ottenuto 5 nomination: Miglior Film, Miglior scenografia, Miglior fotografia, Miglior sonoro, Migliori effetti visivi.

Su Sky Primafila, inoltre, si trovano Il Robot Selvaggio (che ha ricevuto 3 nomination), Il regno del pianeta delle scimmie (1 nomination), Inside Out 2 (1 nomination), Il Gladiatore II (1 nomination) e Alien: Romulus (1 nomination).

Oscar 2025: i film con più candidature

Come accennato non tutti i film candidati agli Oscar 2025 sono già disponibili sulle piattaforme di streaming in Italia, anche perché alcuni sono appena usciti al cinema nel nostro Paese. Tra quelli che già si possono vedere però c’è ad esempio Wicked, che ha ricevuto ben 10 candidature, tra cui Miglior Film: il titolo è da pochi giorni disponibile a noleggio su varie piattaforme, come Prime Video e Apple TV.

Ha ottenuto 10 candidature anche il film The Brutalist, che esce al cinema in Italia il 6 febbraio 2025 e al momento non è visibile in streaming. Il record di nomination, tredici in tutto, quest’anno è però del film Emilia Perez del regista francese Jacques Audiard. Uscito al cinema in Italia lo scorso 9 gennaio, a oggi non risulta ancora parte del catalogo italiano di nessuna piattaforma di streaming.

Oscar 2025: i film candidati da vedere in streaming

A noleggio su varie piattaforme, come Prime Video e Apple TV, ci sono invece i film Il Gladiatore II e Dune Parte 2. Inside Out 2, Alien: Romulus e Il regno del pianeta delle scimmie fanno parte dell’offerta destinata agli abbonati a Disney+, così come Sugarcane (candidato come Migliore Documentario). A Complete Unknown (nominato come Miglior Film, tra le altre cose) è appena uscito al cinema in Italia, ma probabilmente prossimamente arriverà in streaming sempre su Disney+.

The Substance (candidato come Miglior Film) attualmente è disponibile in streaming su MUBI. Sulla stessa piattaforma c’è anche il film danese La ragazza con l’ago, candidato come Migliore film internazionale.

I film candidati agli Oscar 2025 su Netflix

Maria, il film con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas, candidato per la Migliore Fotografia, è su Netflix: già disponibile da dicembre 2024 per gli abbonati statunitensi, arriverà prossimamente anche per il pubblico italiano. Intanto, dal 1° gennaio 2025 è visibile al cinema. Sempre su Netflix si può già vedere invece The Six Triple Eight, che ha ottenuto la nomination per la Migliore Canzone Originale (“The Journey”).