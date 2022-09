Instagram allunga le Storie, che ora sembrano dei Reel

Alla caccia di nuovi utenti e con l’intenzione di far restare coloro che sono già iscritti, Instagram ha deciso di portare ulteriori modifiche ad una delle sue funzioni più popolari: le Storie. Il social network di Meta ha infatti deciso di allungare la durata massima di questo formato di contenuto che, al momento, ha un limite di 15 secondi.

Storie di Instagram: quanto più lunghe?

Instagram vuole dare la possibilità agli utenti di realizzare Storie della durata massima di 60 secondi. In altre parole, se fino a questo momento le clip delle Storie duravano 15 secondi, e venivano frammentate con questa lunghezza massima se il video durava di più, l’utente è "ora in grado di riprodurre e creare storie ininterrottamente per un massimo di 60 secondi, invece di incorrere in un ritaglio automatico in clip di 15 secondi". Ad affermarlo è stato un portavoce di Meta a TechCrunch.

La modifica su cui l’azienda sta lavorando, naturalmente, non è una buona notizia per chi predilige le Storie corte: di conseguenza potrebbe portare quella fetta di utenti che amano la brevità ad allontanarsi da Instagram.

Ricordiamo che le novità della compagnia relative ai video sono state, negli ultimi tempi, diverse: se a giugno il social network ha aumentato il supporto per Instagram Reels a 90 secondi (dai 60 secondi precedenti), recentemente l’azienda di Meta ha deciso di trasformare automaticamente i video della durata inferiore a 15 minuti in Reels.

Instagram copia BeReal

La società di Meta prevede anche di inserire una nuova funzione in stile BeReal, la nuova applicazione social che tra i giovanissimi si sta imponendo ai danni sia della stessa Instagram che di TikTok. La compagnia, infatti, starebbe testando la funzionalità "IG Candid" che, senza avvertire gli utenti e senza una programmazione particolare, lancia una finestra quotidiana di pochi minuti, nei quali gli iscritti hanno la possibilità di pubblicare uno scatto, in modo da guadagnare visibilità sulla piattaforma.

Raccontata così, "IG Candid" è praticamente una copia dell’app francese ma, dato il successo incredibile di BeReal, vi sono non poche possibilità che Instagram adotti veramente tale meccanismo.