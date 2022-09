Adesso anche TikTok imita BeReal

TikTok sta lanciando una nuova funzionalità denominata TikTok Now. Fondamentalmente una copia di BeReal (la vivace app francese che sta guadagnando consensi e popolarità a livello globale), la feature inviterà gli utenti, attraverso una notifica improvvisa, a catturare video e foto in un breve lasso di tempo, con l’obiettivo di far condividere un momento più reale della loro vita e, quindi, meno artefatto.

TikTok Now: che cos’è

La funzione inviterà gli utenti, attraverso una notifica giornaliera, a scattare una foto o fare un video di 10 secondi per poi condividere il contenuto con i propri contatti. La stessa TikTok afferma che per utilizzare il servizio si potrà utilizzare "sia la fotocamera anteriore [quella per i selfie, ndr] che quella posteriore del dispositivo".

I test partiranno nelle prossime settimane e in Italia, come in altri paese, la funzione TikTok Now potrebbe essere disponibile oltre che dall’app principale anche da una nuova app specifica (ma è meno probabile).

TikTok Now: sicurezza e privacy

Per salvaguardare la sicurezza e la privacy alla community, TikTok ha assicurato che i creator potranno scegliere chi dei loro amici avrà la possibilità di vedere le foto e i video condivisi con Now, oltre ad avere la facoltà di bloccare degli utenti.

"Abbiamo progettato TikTok Now pensando alla sicurezza e alla privacy della nostra community" scrive l’azienda, invitando anche a segnalare un sospetto abuso o un comportamento che si ritiene possa violare le Linee guida della community.

Il social network, inoltre, ha delineato ulteriori misure inerenti a TikTok Now e volte a supportare la sicurezza e il benessere degli adolescenti:

Se qualcuno di età inferiore ai 16 anni crea un account per utilizzare l’app TikTok Now, proprio come TikTok, il suo account sarà privato per impostazione predefinita

I minori di 18 anni non potranno condividere i propri contenuti nel feed Esplora

Le persone di età compresa tra i 13 e i 15 anni potranno ricevere commenti solo dagli Amici, al fine di proteggersi da interazioni indesiderate

D’altra parte, i maggiori di 18 anni avranno su TikTok Now delle nuove impostazioni di condivisione. Infatti, oltre a condividere i loro contenuti con gli Amici, potranno scegliere di farlo con una più ampia fetta della community di TikTok Now, in base alle impostazioni di privacy scelte.