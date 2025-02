Instagram: clamoroso errore nei Reel

Fonte foto: Diego Thomazini / Shutterstock.com

I Reel sono una funzione sempre più centrale e importante per Instagram. Il social network continua a rivaleggiare con TikTok e ha oramai puntato in modo deciso sui Reel per spingere gli utenti a condividere nuovi contenuti e, nello stesso tempo, aumentare il tempo trascorso sulla piattaforma per la visualizzazione dei contenuti pubblicati da altri utenti.

L’algoritmo alla base dei Reel è in costante aggiornamento, con l’obiettivo di diventare sempre più preciso e affidabile. Nel corso di uno degli ultimi update, però, qualcosa deve essere andato storto. Per alcuni utenti, infatti, la sequenza di Reel è stata invasa da contenuti inappropriati che, in genere, Instagram blocca e, spesso, rimuove in automatico.

Instagram ha avviato la correzione del problema e, nel frattempo, starebbe accelerando lo sviluppo di un’app dedicata ai Reel (da affiancare all’app del social network) che potrebbe diventare una vera e propria alternativa all’app di TikTok nel corso dei prossimi mesi.

Cosa è successo ai Reel di Instagram

Negli ultimi giorni, i Reels hanno iniziato a registrare la comparsa di video inappropriati (con contenuti sessuali, violenti o che, più in generale violano le regole di Instagram). Questi sono apparsi nel feed dei Reel, tra i contenuti suggeriti dall’algoritmo agli utenti.

L’errore dell’algoritmo di Instagram non ha coinvolto tutti gli utenti del social ma solo una parte. Probabilmente, un bug ha spinto il sistema a suggerire a una cerchia precisa di utenti una serie di contenuti del tutto inappropriati e che in genere non riescono a superare i filtri applicati da Instagram che riesce a bloccare un certo tipo di video, limitandone la diffusione o anche cancellandoli del tutto.

Un portavoce di Meta ha ammesso l’errore, confermando, con una dichiarazione a CNBC, che il problema è stato identificato ed è in fase di risoluzione. Per il momento, in ogni caso, l’azienda non ha specificato la causa del clamoroso errore e non ha chiarito la sua diffusione ovvero il numero di utenti coinvolti dalla diffusione di contenuti inappropriati. Dovrebbero essere sufficienti pochi giorni per eliminare del tutto questo bug.

I Reel sono sempre più importanti

Instagram continua a lavorare sull’algoritmo legato ai Reel, con l’obiettivo di incentivare gli utenti ad utilizzare questa funzione dell’app. Nel prossimo futuro, a tal proposito, Meta potrebbe lanciare un’app dedicata ai Reel. L’indiscrezione, non ancora confermata dall’azienda, è stata lanciata da Reuters. Una mossa di questo tipo permetterebbe a Instagram di rendere ancora più intensa la competizione con TikTok.

Il lancio della nuova applicazione potrebbe avvenire nel corso del 2025. Inizialmente, l’app potrebbe essere riservata a un numero selezionato di mercati, avviando così un vero e proprio test pubblico.