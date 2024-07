Instagram lancia i chatbot AI: come funzionano

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Vladimka production / Shutterstock.com

Meta ha annunciato l’arrivo su Instagram di AI Studio, un tool basato sull’intelligenza artificiale che consente agli utenti del celebre social di creare dei personaggi virtuali che possono essere personalizzati in base a specifiche caratteristiche.

Questi chatbot si possono utilizzare in moltissimi modi, per interagire coi propri follower tramite messaggi privati, ad esempio, creando delle versioni virtuali di sé, oppure possono essere programmati per rispondere a qualsiasi domanda posta dagli utenti.

Come funziona AI Studio

Lo scopo principale di questi chatbot AI è quello di intrattenere e di affiancare gli utenti durante la loro permanenza su Instagram. A seconda di come verranno programmati, infatti, sarà possibile parlare con loro, scegliendo tra la funzione Creator AI, che rappresenta una versione digitale di sé stessi alimentata dall’intelligenza artificiale, oppure AI Character, un chatbot basato sui propri interessi e addestrato per simulare specifiche conversazioni.

Naturalmente tutto dipenderà dalle intenzioni del creatore che può impostare questi bot come meglio crede, orientandoli verso determinati argomenti.

Oltretutto, fa sapere Meta, AI Studio non permetterà di rappresentare persone reali oltre a sé stessi; non è possibile dunque simulare personaggi storici (esistiti o esistenti), figure religiose o semplicemente amici e conoscenti. Chiaramente saranno bloccati anche tutti quei contenuti espliciti, che incitano all’odio e alla violenza o che sono illegali.

Oltre a questo, non sembrano esserci limiti alla creatività degli utenti che possono creare chatbot in base alle proprie esigenze, fornendo descrizioni dettagliate e delineando con precisione a quali input l’intelligenza artificiale può o non può rispondere.

Partendo da questo, Llama (l’LLM open-source sviluppato da Meta) può “improvvisare” conversazioni di qualsiasi natura, restando ovviamente sempre all’interno del contesto tracciato da chi ha creato il chatbot.

Come utilizzare i chatbot di Instagram

Meta sta investendo molto nel campo dell’intelligenza artificiale e solo pochi giorni fa ha annunciato ufficialmente l’arrivo della nuova versione di Llama che, stando a quanto dichiarato, è ora in grado di competere direttamente con i principali LLM sul mercato, incluso GPT-4, pur essendo gratuito e totalmente open-source. Ed è proprio questo modello ad alimentare AI Studio e i chatbot creati dall’utente.

Al momento, comunque, AI Studio è disponibile unicamente negli Stati Uniti e solo per gli account Instagram business, anche se già dalle prossime settimane il tool sarà reso disponibile anche per gli altri account. Per accedere a questo strumento si può andare su ai.meta.com/ai-studio oppure tramite l’app ufficiale di Instagram, WhatsApp o Messenger.

Per ora non ci sono ancora indicazioni ufficiali riguardo all’arrivo di AI Studio nel resto del mondo e visitando il sito ufficiale si legge solo che “il servizio è disponibile solo negli USA”. Perciò non resta che attendere che Meta rilasci questa funzione anche nel resto del mondo, così che anche i creator nostrani possano creare i propri chatbot AI.