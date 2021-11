Instagram prepara un'altra novità per le Stories

Quanti sono i cambiamenti in atto su Instagram? Difficile dirlo: sono tante le funzionalità attualmente nel cilindro e pronte a carpirel’attenzione del pubblico del social network che ha fatto del linguaggio visivo il suo punto di forza. Ma cosa avrà in serbo per i propri utenti, questa volta, il team di Adam Mosseri? Sicuramente qualcosa che piacerà molto agli amanti delle Stories.

La feature è stata scoperta dal reverse engineer Alessandro Paluzzi, noto al pubblico per le sue scoperte all’interno delle piattaforme dei principali social condivise attraverso il suo profilo Twitter. Solo alcuni giorni fa, Paluzzi aveva portato sotto i riflettori la decisione di Instagram di lavorare all’introduzione dei moderatori nelle dirette live; le figure, scelte tra gli spettatori, avranno l’opportunità di moderare i commenti dei presenti consentendo al creator di dedicarsi esclusivamente alla trasmissione. Con la novità in mano agli sviluppatori, invece, sono le Stories le protagoniste, insieme ai loro spettatori che possono visualizzarle nell’arco delle 24 ore dalla pubblicazione.

Instagram, la novità nelle Stories

Se confermata, l’integrazione allo studio conferirà agli utenti di Instagram un’opzione in più per mostrare il proprio apprezzamento per le Stories sulla piattaforma. Sebbene esista già un metodo, piuttosto consolidato, attraverso il cosiddetto "swipe up" e la scelta di inviare una tra le molteplici emoji predefinite, un messaggio o una gif animata, la funzionalità allo studio accorcerebbe ancora di più i tempi. Infatti, secondo Paluzzi sarebbe in arrivo un pulsante di "Like", similmente a quanto accade su altri social.

La scelta, seppur più impersonale rispetto alle faccine con sorriso, al cuore e altre icone del gruppo, potrebbe fungere da incentivo per chi sentisse la necessità di esprimere un parere positivo in maniera immediata. Infatti, l’introduzione di un pulsante dedicato presente in fase di visualizzazione permetterebbe di dimostrare immediatamente il proprio consenso, senza dilungarsi nella gesture e nella conseguente ricerca dell’icona o della frase più adatta. Inoltre, fornirebbe ai creatori di contenuti di avere un ulteriore riscontro sul valore delle proprie storie.

Instagram, quando arrivano i like?

Come spesso accade con le funzionalità scoperte all’interno delle versioni delle app in beta test, metodo usato da Paluzzi e da altri esperti del settore, anche per questa non è ancora prevista una data ufficiale di rilascio. Non si sa, quindi, quando sarà possibile utilizzare il nuovo "Like" e se farà effettivamente la sua comparsa nell’applicazione definitiva ma, di certo, quando e se arriverà non passerà inosservata agli occhi degli iscritti.