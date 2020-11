Instagram rilascia la nuova interfaccia e punta su Reel e Shop

La schermata Home di Instagram si aggiorna e arrivano per tutti i nuovi tab dedicati a Reels e allo Shop. Una novità annunciata da Instagram nel suo blog ufficiale, che fa un passo avanti nella sfida dei brevi video a TikTok, puntando sulla monetizzazione e i contenuti video e mettendo da parte IGTV.

Lo scorso settembre Instagram aveva annunciato di voler cambiare la sua interfaccia per trovare un posto nella schermata Home per le nuove tab. Tre i possibili layout che erano stati annunciati nel blog ufficiale del social network di proprietà di Facebook e che erano entrati in fase di test. Due mesi dopo, il social rilascia la sua nuova interfaccia, che lascia supporre come questi due nuovi elementi avranno un ruolo centrale nello sviluppo della piattaforma in futuro: i Reels puntano ad attirare gli utenti di TikTok, mentre le vetrine personalizzate nella sezione Shop sono pensate per lo shopping online e per attirare brand e creator.

Instagram, com’è la nuova interfaccia

Alcuni utenti il 12 novembre hanno scoperto con sorpresa che l’interfaccia di Instagram è cambiata, una modifica confermata direttamente dal social network di proprietà di Mark Zuckerberg in un post sul blog ufficiale.

In particolare, appaiono nella schermata Home dell’app due nuove tab: una per Reels e l’altra per Shop. I pulsanti Aggiungi nuovo post e Attività arrivano in alto a destra, proprio vicino ai messaggi Direct.

Nel menu orizzontale in basso, partendo da sinistra, si trovano invece i pulsanti Home, Cerca, Reels, Shop e l’icona per accedere al proprio profilo personale.

Lo scorso settembre Instagram aveva annunciato tre possibili nuovi layout per la schermata Home per sondare le preferenze degli utenti. Quello finale scelto e rilasciato appare come una variante del secondo layout, dove il menu in basso è lo stesso, ma il pulsante Aggiungi nuovo post appare vicino ad Attività, piuttosto che in alto a sinistra vicino alla scritta Instagram.

Instagram, Reels e il tasto dedicato

Il tasto Reels consente di accedere rapidamente alla sezione di Instagram dove è possibile guardare e condividere brevi video divertenti da parte di tutti i creator. Una nuova funzione introdotta nell’estate 2020 come risposta al crescente successo del social cinese TikTok, in crisi negli Stati Uniti per il ban legato ai problemi di sicurezza riscontrati.

Instagram nel blog definisce la tab Reels “una sorta di palcoscenico”: “Un luogo in cui le persone possono condividere la propria creatività con il mondo e avere la possibilità di scoppiare e trovare un pubblico”.

Instagram, la sezione Shop

A orientare la decisione della creazione del tasto Shop, conferma Instagram bel blog, anche la nuova quotidianità dettata dalla pandemia di Covid-19, che ha portato alla crescita degli acquisti online e alla ricerca di consigli da parte dei giovani su cosa acquistare, utilizzando il social network per trovare ispirazione dai propri creator e brand preferiti.

Per questo motivo, Instagram ha deciso di spingere sulla monetizzazione dei contenuti, integrando nella schermata Home un tasto Shop pensato per creare vetrine personalizzate per creator e brand, che potranno così vendere direttamente agli utenti, oltre che ispirarli con video e immagini per presentare i propri prodotti.