Fonte foto: PixieMe / Shutterstock.com

Google continua a lavorare a diverse novità per le sue applicazioni e ora anche la barra del motore di ricerca su Android si prepara ad accogliere una serie di novità. Il focus, come sempre da un po’ di tempo a questa parte, è rappresentato dall’intelligenza artificiale. L’idea di Big G è consentire agli utenti un accesso semplificato agli strumenti AI disponibili dal proprio smartphone Android. Nel frattempo, l’azienda ha modificato anche il layout di Discover.

Come cambia la barra di ricerca di Google

Google punta a includere una serie di collegamenti rapidi a varie funzioni AI intorno alla barra di ricerca su Android, in modo da semplificare la vita agli utenti che avranno la possibilità di accedere rapidamente alle varie caratteristiche disponibili.

In particolare, tramite il tasto dedicato, che sostituisce l’icona per la ricerca vocale (spostata più in basso) è possibile accedere alla AI Mode, per cercare online utilizzando l’AI generativa. Ci sono anche i collegamenti rapidi per avviare funzioni come Google Lens.

La funzione AI Mode è disponibile con un collegamento rapido all’interno del widget di Google per iOS. Questo collegamento dovrebbe essere disponibile, a breve, anche su Android. In questo modo sarà possibile accedere rapidamente alla AI Mode direttamente dalla schermata Home del proprio smartphone, senza dover aprire l’app di Google.

L’AI è sempre più centrale

L’intelligenza artificiale è sempre più importante per Google che, ad esempio, sta integrando l’AI generativa in Gboard con l’obiettivo di consentire ai suoi utenti la possibilità di generare dei meme in modo semplice e veloce. L’idea è chiara: l’azienda di Mountain View vuole integrare, un passo alla volta, le nuove tecnologie AI in tutto il suo ecosistema di applicazioni e servizi.

Dal motore di ricerca alle varie app disponibili per gli utenti, questi strumenti diventano sempre più rilevanti e pronti a diventare uno dei punti di riferimento per chi sceglie di affidarsi all’ecosistema Google per l’intrattenimento, la produttività e la ricerca di informazioni.

Per questo motivo, anche il motore di ricerca, che continua a essere il servizio di riferimento dell’azienda americana, non può trascurare le funzioni AI e la possibilità di accedere a una AI Mode in modo facile e veloce, diventa oggi essenziale.

Resta da capire se e come gli utenti di Google inizieranno a sfruttare il motore di ricerca con l’intelligenza artificiale per effettuare rapide ricerche online. L’azienda americana, ricordiamo, deve fare i conti con il crescente utilizzo di ChatGPT e del suo motore di ricerca che può rappresentare una minaccia per il ruolo di leader di Google nel settore della ricerca online che, ogni anno, garantisce miliardi di ricavi al colosso della tecnologia.