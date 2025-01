Instagram lancia Edits: come funziona

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Grandi novità per Instagram con l’estensione della lunghezza dei Reels e l’arrivo di Edits, una suite per il video editing per semplificare la vita dei creators

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, in un recente annuncio ha rivelato alcuni piani futuri della celebre piattaforma social: il primo riguarda la lunghezza massima dei Reels che viene aumentata da 90 secondi a 3 minuti. Il secondo , invece, è il lancio di Edits, una nuova applicazione dedicata al video editing su smartphone. Le due novità arrivano in un momento cruciale per Instagram che è alla ricerca di nuovi strumenti per rendere la piattaforma più flessibile e dare un nuovo slancio alla creatività dei suoi utenti.

Come funziona Edits su Instagram

Dalle prime indicazioni di Mosseri, Edits è uno strumento che si rivolge direttamente ai creators, che utilizzano il proprio smartphone per creare contenuti da condividere su Instagram e su altre piattaforme. Tuttavia, questa applicazione non sarebbe un semplice editor video ma nasce con l’intenzione di diventare una suite completa di strumenti creativi pronta a scalzare le applicazioni concorrenti.

Questo tool non è ancora disponibile ma dalle informazioni a disposizione sappiamo che Edits sarà diviso in diverse sezioni: il pannello Ispirazione, può essere utilizzato dagli utenti per trovare spunti e idee per le proprie creazioni mentre dalla scheda Gestione delle idee, si potranno visualizzare le bozze e progetti in corso.

Con la Dashboard di analisi in tempo reale, inoltre, i creators avranno a disposizione un utilissimo strumento per monitorare metriche dei video condivisi e controllare le preferenze dei propri followers. Fotocamera avanzata, porta nelle mani dei creatori di contenuti diversi strumenti avanzati per migliorare i video girati.

Con Editing completo, invece, si avrà accesso a molte funzioni interessanti come quelle per aggiungere gli effetti sul green screen, le sovrapposizioni di testo, animazioni realizzate dall’intelligenza artificiale, sottotitoli automatici, effetti sonori e sticker.

Condivisione collaborativa, come dice il nome, permetterà di condividere le bozze del proprio lavoro con altri utenti, invitandoli a lavorare al progetto. Per quanto riguarda la condivisione dei video prodotti si potrà optare per Esportazione senza watermark, da utilizzare su qualsiasi piattaforma, oppure Integrazione con Instagram, per condividere i propri contenuti nei Reels.

Infine, bisogna ricordare che Edits consentirà di creare video fino a 10 minuti a una risoluzione massima di 1080p.

Come sta cambiando Instagram

Secondo le dichiarazioni di Mosseri, Edits è già preordinabile gratuitamente sull’App Store dei dispositivi iOS e dovrebbe arrivare ufficialmente a partire dal 13 marzo 2025. Ancora nessuna informazione per gli utenti Android che devono accontentarsi solo di una nota con su scritto “disponibile presto”.

Naturalmente, l’arrivo di Edits e l’aumento della durata dei Reels non sono casuali: il cambiamento è stato annunciato proprio on un momento di incertezza per TikTok, uno dei competitor più agguerriti di Meta, che in questi giorni resta in bilico tra l’ipotesi del BAN negli Stati Uniti e un probabile salvataggio da parte dell’amministrazione Trump.

Comunque, nel caso in cui la piattaforma di Bytedance venisse chiusa definitivamente, Instagram gioca d’anticipo, preparandosi ad accogliere una possibile migrazione di massa (si stima circa un 29% degli iscritti) al suo interno, potenziando proprio quel servizio nato nel 2020 per contrastare apertamente i video brevi su TikTok.