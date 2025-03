Instagram sfida TikTok, in arrivo un'app per i Reels

Fonte foto: Diego Thomazini / Shutterstock.com

Nel mondo dei social media, l’innovazione spesso si traduce in emulazione. Le piattaforme digitali tendono a mutuare funzionalità l’una dall’altra, creando un ecosistema in cui le idee si diffondono rapidamente e vengono adattate per soddisfare le esigenze di pubblici diversi. Instagram, in particolare, si trova ora a un bivio strategico, complice anche l’incertezza che grava sul futuro di TikTok negli Stati Uniti.

Con la minaccia di un potenziale divieto per TikTok negli USA, Instagram starebbe valutando il lancio di un’applicazione autonoma dedicata ai Reels. Questa mossa, secondo indiscrezioni, sarebbe parte di una strategia più ampia per capitalizzare sulle difficoltà del colosso cinese e rafforzare la propria posizione nel mercato dei video brevi.

Instagram: come sarà l’app per i Reels

Secondo quanto riportato da The Information, Adam Mosseri, il capo di Instagram, avrebbe condiviso con il suo team l’intenzione di sviluppare un’app indipendente per i Reels. Questa nuova applicazione mirerebbe a replicare l’esperienza utente di TikTok, offrendo un feed di video a scorrimento verticale.

Il progetto, noto internamente come “Project Ray“, includerebbe anche il miglioramento del sistema di raccomandazione dei contenuti e l’estensione della durata massima dei Reels fino a tre minuti per gli utenti statunitensi.

Parallelamente, Meta starebbe lavorando a “Edits“, un’app di editing video progettata per competere con CapCut di ByteDance. Inizialmente prevista per il 13 marzo 2025, la data di rilascio di Edits è stata posticipata al 31 marzo 2025.

Questa app offrirà agli utenti una serie di strumenti creativi, tra cui funzionalità per ritagliare video, combinare clip, aggiungere suoni e sottotitoli, e registrare video con impostazioni avanzate. Un’altra caratteristica fondamentale sarà la possibilità di esportare video su altre piattaforme senza filigrana.

Non è ancora chiaro se i Reels rimarranno integrati nell’app principale di Instagram qualora la versione autonoma venisse lanciata.

Instagram ci aveva già provato

Questo non è il primo tentativo di Meta di creare un’alternativa a TikTok. Nel 2018, l’azienda aveva lanciato Lasso, un’app per la condivisione di video che è stata poi chiusa nel 2020 per concentrarsi su Reels. Il lancio di Lasso non ebbe successo.

Ora, con il panorama dei social media in continua evoluzione e le incertezze che circondano TikTok, Instagram sembra intenzionata a riprovarci con una strategia più mirata e aggressiva.