IOS 16 ufficiale: cosa cambia e quali iPhone lo riceveranno

Durante il WWDC 2022, Apple ha presentato il suo nuovo sistema operativo per iPhone, l’atteso iOS 16. Moltissime sono le novità che arrivano con questo aggiornamento, ma non su tutti gli smartphone del colosso di Cupertino potrà essere istallato il nuovo OS.

In effetti, la lista dei dispositivi che potranno beneficiare delle funzioni di iOS 16 non comprende gli iPhone più vecchi, sebbene l’elenco sia fortunatamente molto lungo. Per quanto riguarda le funzionalità, a spiccare è l’attenzione che la Mela ha voluto dare alla personalizzazione della schermata di blocco. Inoltre, interessanti sono le ottimizzazioni assegnate al campo della dettatura, ma anche alle notifiche, ai messaggi, allo SharePlay e ad Apple Pay. Con iOS 16 il gigante di Cupertino introduce anche un’importante funzione dedicata alla privacy e alla tutela delle vittime di abusi.

iOS 16: tutte le novità

L’ultima versione del sistema operativo dell’iPhone si concentra sulla personalizzazione, a partire dalla schermata di blocco: con iOS 16 i colori e i caratteri relativi alla data e all’ora potranno essere modificati. Stesso discorso per i widget, che potranno essere personalizzati e presentare anche altre informazioni (come gli eventi in calendario, la batteria e il meteo), oltre alle schermate standard. Novità interessante anche per le notifiche, che saranno mostrate nella parte bassa del pannello, così da non occupare tutto lo schermo.

Con il nuovo OS della Mela si potranno anche annullare, modificare e segnare come non letti i messaggi, ma si ottiene anche uno SharePlay più fluido con FaceTime e Messaggi. Interessante è anche il cambiamento dedicato alla funzione di dettatura, che diventa più semplice da utilizzare, e il Live Text (equivalente a Google Lens su Android) che permetterà di acquisire testo da un un video girato con l’iPhone.

Inoltre, il colosso di Cupertino con questo aggiornamento permetterà di fare il copia/incolla delle immagini in, ad esempio, un messaggio. Arriva poi, per evitare distrazioni, anche l’integrazione di “Focus" in app singole, come Safari, Calendario, Mail e Messaggi.

Arriva anche la Libreria foto condivisa di iCloud, che consentirà a sei utenti al massimo (ma dello stesso gruppo Famiglia) di collaborare ad una determinata libreria aggiungendo in modo automatico le foto. Da segnalare anche la feature Remind Later, che permette ad una mail di essere mostrata in un momento stabilito dall’utente (giorno, ora).

Inoltre, Apple ha introdotto (ma solo in USA) su Apple Pay la funzione “acquista subito paga dopo", che permette di dividere i pagamenti in quattro rate senza interessi.

Altre funzioni che arrivano con iOS 16 riguardano il Testo attivo, Apple CarPlay, In Famiglia, Mappe e Safety Check. In particolare, quest’ultima consentirà di salvaguardare la privacy e bloccare gli ex che possono conoscere, grazie a password condivise in passato, a posizione e contenuti di vittime di abusi.

iOS 15: gli iPhone compatibili

Fortunatamente, saranno molti i modelli di iPhone che riceveranno iOS 16. Tuttavia, non tutte le funzionalità del nuovo sistema operativo saranno disponibili su tutti i device compatibili: ad, esempio, “Live Text " richiede Apple A12 Bionic come requisito minimo.

In poche parole, per ottenere il massimo da iOS 16, sarà necessario avere un iPhone XS, XR, XS Max o uno smartphone presentato successivamente.

Ecco l’elenco degli iPhone compatibili con iOS 16: