L’arrivo di iOS 19 e degli altri software di sistema segnerà una rivoluzione per Apple che punta ridurre il divario visivo e funzionale dei suoi sistemi operativi

Secondo le indiscrezioni condivise da Mark Gurman, il noto giornalista di Bloomberg, Apple sta per dare il via a una delle più grandi revisioni software della sua storia, con un corposo aggiornamento che stravolgerà radicalmente l’interfaccia dei suoi iPhone, iPad e Mac per garantire ai consumatori una user experience più coerente tra i diversi dispositivi.

Con l’arrivo di iOS 19 (e degli altri sistemi operativi proprietari), dunque, il colosso di Cupertino porterà nelle mani dei consumatori un software totalmente rinnovato, pronto a soddisfare le loro esigenze e a rendere ancora più interconnesso l’ecosistema di device proprietari.

Cosa sappiamo dell’aggiornamento di iOS

Sempre secondo Mark Gurman, la portata di questo nuovo aggiornamento è paragonabile a quella di iOS 7 che, nel lontano 2013, portò Apple a stravolgere radicalmente il design del suo sistema operativo passando dalle icone tridimensionali a un look più semplice e minimalista. Al tempo, questo update segnò un cambiamento drastico nell’interfaccia utente, rappresentando una strategia così rivoluzionaria che rapidamente fu adottata anche da altri produttori di smartphone.

Guardando al futuro, con iOS 19 le cose dovrebbero andare più o meno allo stesso modo e gli analisti già prevedono un impatto altrettanto significativo sull’aspetto e sul funzionamento dei dispositivi a marchio Apple.

Da quello che si legge in rete, questa novità riguarderà diversi aspetti grafici e molte delle attuali funzioni che tutti i possessori di un device della celebre mela già conosco. Si parla, dunque, di un restyling delle icone che avranno uno stile più moderno e uniforme, che dovrebbe essere ispirato a visionOS, il sistema operativo che il colosso di Cupertino ha sviluppato per il suo Apple Vision Pro.

Migliorano anche i menu e delle finestre con l’introduzione di un design più coerente tra i vari dispositivi, immaginato per rendere ancora più semplice la navigazione.

L’ultima indiscrezione a disposizione parla di pannelli traslucidi e uso delle ombre, tutti elementi grafici che non sono passati sicuramente inosservati a chi ha avuto modo di provare il Vision Pro e che, in futuro, arriveranno anche sugli altri device dell’ecosistema di Apple.

Stando a quel che si legge su Bloomberg, l’obiettivo principale del colosso di Cupertino è di creare una maggiore uniformità tra i suoi software di sistema, riducendo le differenze stilistiche tra macOS, iOS e iPadOS.

Attenzione, però, Apple non ha intenzione di fondere i suoi sistemi operativi e questa è una cosa che Gurman sottolinea più volte. La strategia è quella di mantenere macOS, iOS e iPadOS ben distinti, in modo da garantire ai consumatori la migliore esperienza possibile per ciascun dispositivo. Tuttavia, l’aggiornamento ridurrà il divario visivo e funzionale tra le diverse piattaforme, semplificando il passaggio da un dispositivo all’altro.

Quando arriverà l’aggiornamento

Secondo Mark Gurman, Apple presenterà ufficialmente tutte queste novità durante la WWDC 2025, prevista per giugno. Nel corso dell’evento, gli sviluppatori potranno vedere un’anteprima piuttosto dettagliata delle nuove funzioni e testarle prima del rilascio ufficiale che, come al solito, è previsto in autunno.