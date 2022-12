IPad mini non sparirà e non diventerà pieghevole

Nelle ultime due settimane Apple è stata al centro di una serie di rumor che hanno riguardato i nuovi dispositivi che saranno presentati nel 2023 come gli iPhone 15, un presunto iPhone pieghevole e la nuova gamma di iPad e, per finire, c’è stato anche qualche ipotesi (che in realtà gira da parecchi mesi) sul fatto che potrebbe arrivare un iPad pieghevole che manderebbe in soffitta l’attuale iPad mini.

Tuttavia, secondo le recenti informazioni condivise su Twitter dall’analista Ming-Chi Kuo, di solito molto affidabile, il quadro complessivo è molto diverso, tanto che suggerisce che in futuro potrebbero arrivare un iPad mini in versione potenziata, ed eventualmente solo dopo anche un iPad pieghevole.

iPad Mini o iPad pieghevole?

Ming-Chi Kuo nei suoi tweet ha smentito le voci secondo cui Apple potrebbe abbandonare l’iPad Mini nel 2025, spiegando che ci sarebbe una differenza di prezzo troppo marcata tra i due prodotti. Ha suggerito invece che Apple potrebbe lanciare un iPad pieghevole e ha specificato che questo dispositivo non sostituirà l’iPad Mini.

Dato che la tecnologia pieghevole è in fase di sviluppo, Apple potrebbe voler correre il rischio di portare sul mercato un prodotto molto innovativo che andrebbe a coprire una fetta di mercato attualmente occupata da altri marchi. Anche se secondo Kuo a Cupertino non prenderanno questa decisione.

E, a dirla tutta, Apple non ha mai implementato sui suoi prodotti una tecnologia che non fosse già ampiamente collaudata.

Apple iPad mini 7: come sarebbe

Secondo Ming-Chi Kuo, Apple sarebbe intenzionata a realizzare un iPad mini 7 con uno schermo sotto i 10 pollici, ma basato su un potente processore che supererebbe qualsiasi altro dispositivo simile rilasciato finora. Secondo l’analista Apple inizierà a spedire su larga scala il nuovo tablet entro la fine del 2023 o l’inizio del 2024.