IPhone 14: pioggia di falsi allarme anche in Giappone

In poco più di un mese, esattamente dal 16 dicembre al 23 gennaio, al dipartimento dei Vigili del Fuoco della Prefettura di Nagano nel nord del Giappone sulle Alpi giapponesi, sono arrivate ben 919 chiamate di emergenza. Di queste, 134 erano false chiamate provenienti dalle aree sciistiche vicine, attivate principalmente dalla funzione automatica "Crash Detection" integrata negli iPhone 14.

I falsi allarmi generati dal sistema di emergenza automatica degli iPhone 14, che hanno coinvolto inutilmente la macchina dei soccorsi, sono stati segnalati da principio negli Stati Uniti, poi in Canada, in Italia, in Australia e ora anche in Giappone. Per i soccorritori, quindi, questa funzione inizia ad essere un problema.

iPhone 14: attenzione alle chiamate automatiche

La funzione Crash Detection è di per sé è molto utile e può effettivamentesalvare vite umane: infatti, si attiva automaticamente nel caso di incidenti autostradali o cadote con un forte impatto. Chiunque sia coinvolto in un incidente e ha con sé un iPhone 14, infatti, vede sul display del telefono il messaggio "Sembra che tu abbia avuto un incidente", seguito anche da un allarme sonoro.

L’utente può annullare la procedura, che termina nella chiamata automatica dei soccorsi, ma entro un certo intervallo di tempo. Dopo il telefono effettua in autonomia la telefonata alle forze dell’ordine riproducendo un messaggio preregistrato per comunicare la posizione del proprietario che ha avuto il presunto incidente.

Di solito le forze dell’ordine richiamano il numero per verificare la situazione e se l’utente non risponde sono obbligati a attivare la macchina dei soccorsi. Il problema, però, è che se l’utente è caduto sciando, non si è fatto niente e si è rimesso a sciare a quel messaggio e a quella chiamata non risponderà mai.

False chiamate d’emergenza: verificare le telefonate

Stando così le cose, le autoritù giapponesi hanno già invitato i possessori di iPhone 14 a prestare attenzione a questa funzione. Peraltro è sempre possibile disattivarla, ma naturalmente è molto utile quindi bisogna solo prestare attenzione al fatto che funzioni a dovere.