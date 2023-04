IPhone 14 Plus, prezzo in picchiata: minimo storico

L’iPhone 14 è uno smartphone che segue il solco tracciato dal suo predecessore. Uno smartphone che somiglia molto all’iPhone 13 soprattutto per il design. Apple, però, ha voluto comunque portare qualcosa di nuovo. E lo ha fatto con l’iPhone 14 Plus. Uno smartphone che va a sostituire il modello "mini" di cui è l’antitesi perfetta: schermo dalle dimensioni molto grandi (6,7") e una batteria in grado di durare anche più di un giorno con un utilizzo normale. Un dispositivo pensato per il 2023, dove oramai gli utenti sono sempre più alla ricerca di telefoni con schermi grandi e una batteria che dura. Per quanto riguarda tutto il resto è un iPhone, uno smartphone super performante con ottime componenti tecniche e un comparto fotografico con pochi eguali.

Un dispositivo che di listino ha un prezzo abbastanza elevato, ma che oggi troviamo al minimo storico su Amazon grazie allo sconto speciale del 15% che fa risparmiare quasi 200€. Per la prima volta l’iPhone 14 Plus da 128GB scende sotto la soglia psicologica dei 1.000€. Il sito di e-commerce offre anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero, basta attivare il servizio presente nella pagina prodotto. Una promo molto interessante e da cogliere al volo per uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato.

iPhone 14 Plus: la scheda tecnica

Uno smartphone che non ha bisogno di grandi presentazioni. L’iPhone 14 Plus è uno dei dispositivi più "chiacchierati" degli ultimi mesi e non potrebbe essere altrimenti: si tratta sempre di un dispositivo Apple. Uno smartphone che ha molto in comune con il fratello "minore" dal quale differisce per la grandezza dello schermo e della batteria.

L’aggettivo Plus non poteva essere più esatto. Lo smartphone, infatti, ha un display Super Retina XDR con tecnologia OLED da 6,7" che assicura neri assoluti e bianchi brillanti. La gamma cromatica è molto ampia e grazie alla tecnologia True Tone la luminosità si adatta alla luce ambientale. Sotto la scocca è presente l’ottimo processore A15 Bionic che assicura prestazioni top in qualsiasi momento e per lungo tempo. La memoria interna è da 128GB.

Il comparto fotografico, da sempre uno dei punti di forza dei telefonini Apple, non tradisce nemmeno su questo iPhone 14 Plus. Nella parte posteriore troviamo una doppia fotocamera da 12MP posizionata in diagonale. I sensori sono completamente nuovi rispetto allo scorso anno e assicura scatti di livello professionale grazie a un’elaborazione ancora più sofisticata. Apple ha lavorato molto per migliorare le immagini e i video registrati con poca luce che ora sono 2,5 volte più luminosi rispetto al passato. Aggiunte anche nuove modalità per offrire una maggiore liberà agli utenti, come ad esempio la Modalità Azione che permette di registrare video super stabilizzati anche in movimento.

Chiudiamo con l’altro punto forte dello smartphone: la batteria. L’iPhone 14 Plus monta la batteria più grande mai avuta su uno smartphone Apple e che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie all’ottimo lavoro di ottimizzazione software.

iPhone 14 Plus in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo l’iPhone 14 Plus da 128GB in offerta a un prezzo di 998,98€, con uno sconto del 15% che permette di risparmiare quasi 200€ sul prezzo di listino. Potremmo sembrare ripetitivi, ma per essere un prodotto Apple si tratta di un’ottima promo. Inoltre, l’iPhone si svaluta molto lentamente e anche a distanza di anni si riesce a venderlo a un ottimo prezzo. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 83,25€ al mese (il servizio si attiva nella pagina prodotto). Come per tutti i dispositivi Apple presenti su Amazon, la consegna e la spedizione sono curati dal sito di e-commerce. Per fare il reso gratuito si hanno a disposizione fino a 30 giorni dall’acquisto.

L’iPhone 14 Plus è disponibile in diverse colorazioni.

Per chi vuole un po’ di memoria in più, è disponibile sempre in offerta la versione da 256GB. In questo caso il prezzo sale a 1099€, ma anche lo sconto sale al 16%. Il risparmio netto supera i 200€ e c’è sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Diverse colorazioni disponibili.

