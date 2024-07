IPhone 14 al minimo storico: il prezzo è stracciato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Su Amazon trovi l'iPhone 14 al minimo storico con uno sconto del 26% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Ecco quanto costa

Ecco l’offerta che non ti aspetti per cominciare al meglio questa nuova settimana di luglio. Da oggi trovi l’iPhone 14 al minimo storico su Amazon grazie allo sconto del 26% che ti fa risparmiare più di 200 euro sul prezzo di listino. Un’offerta esclusiva del sito di e-commerce che non finisce qui. Infatti, puoi approfittare anche dei vantaggi riservati agli utenti Prime tra cui la spedizione rapida e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Non solo trovi un dispositivo Apple con uno sconto elevato, ma puoi anche dilazionare il pagamento. Un’occasione unica da non farsi scappare.

Nonostante non sia l’ultima versione dello smartphone Apple, l’iPhone 14 resta un ottimo telefono, tra i migliori in questa fascia di prezzo. Il merito è sia delle componenti tecniche ancora super attuali, sia dei continui aggiornamenti software rilasciati dall’azienda di Cupertino che portano sullo smartphone nuove funzionalità e lo proteggono da eventuali problemi di sicurezza. Uno smartphone in cui come sempre emerge l’ottimo schermo Super Retina XDR e il comparto fotografico che assicura immagini e video di livello professionale.

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – azzurro

iPhone 14 – giallo

iPhone 14: prezzo, sconto e offerta Amazon

Farsi sfuggire questa offerta potrebbe rivelarsi un grosso errore. Da oggi trovi su Amazon l’iPhone 14 in promo con uno sconto del 26% che fa scendere il prezzo a 649 euro, il valore più basso riscontrato in quest’ultimo periodo e uno dei più bassi di sempre. Un risparmio netto di 230 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 129,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Non finisce qui: la disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi record. Per effettuare il reso gratuito hai come sempre 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni del sito di e-commerce.

Infine, hai la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Acquista quella che più si adatta al tuo stile.

iPhone 14, le caratteristiche tecniche

Il fatto di essere sul mercato da più di un anno non deve spaventare. L’iPhone 14 resta tutt’ora uno dei migliori telefoni nella sua fascia di prezzo. Apple lo aggiorna costantemente e per diversi anni riceverà ancora update del sistema operativo con tutte le nuove funzionalità.

Non bisogna preoccuparsi nemmeno delle prestazioni. A bordo trovi l’ottimo processore A15 Bionic che assicura performance elevate con qualsiasi applicazione e supporta anche la rete 5G ultra rapida, in modo da navigare sempre al massimo della velocità. A supporto hai anche 128 gigabyte di memoria, quanto basta per installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno e per salvare foto e video. Altro elemento che esalta la scheda tecnica dello smartphone è lo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con tecnologia True Tone che adatta la luminosità alla luce ambientale.

Il sistema fotografico è di livello professionale. Nella parte posteriore trovi una doppia fotocamera da 12 megapixel posizionata in diagonale che ti permette di scattare ottime foto e di registrare video professionali in qualsiasi situazione. Nell’app fotocamera trovi anche la Modalità Azione che ti aiuta a registrare filmati super stabilizzati anche mentre sei in movimento. La fotocamera TrueDepth è pensata appositamente per i selfie e assicura risultati unici.

Chiudiamo con la batteria ottimizzata che ti accompagna per tutto il giorno e non avrai problemi nemmeno dopo un utilizzo intenso.

