IPhone, oggi lo trovi a prezzo stracciato su Amazon: offerte shock

Questo weekend di metà novembre non si poteva aprire in maniera migliore, soprattutto se stavi aspettando il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone. Su Amazon, infatti, è stata lanciata una nuova promo che riguarda proprio gli smartphone dell’azienda di Cupertino. Parliamo al plurale per un motivo molto semplice: in offerta non ci sono solamente gli ultimi modelli, l’iPhone 16 Pro e l’iPhone 16, bensì tutte le ultime generazioni fino ad arrivare all’iPhone 13 (tra l’altro uno dei telefoni più venduti su Amazon negli ultimi giorni).

Le offerte prevedono sconti differenti, ma per ogni modello il risparmio è significativo e in molti casi si tratta anche del minimo storico. Ad esempio, per la prima volta l’iPhone 13 scende sotto la soglia psicologica dei 500 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per l’iPhone 16 il discorso è leggermente differente: lo sconto è più contenuto (lo smartphone è uscito sul mercato da pochissime settimane), ma in ogni caso si tratta del minimo storico e di un ulteriore calo rispetto al prezzo della scorsa settimana. In questo articolo abbiamo raccolto tutte le migliore promo disponibili oggi: a te non tocca altro che scegliere quella più adatta alle tue esigenze.

iPhone 16: le offerte su Amazon

Con l’iPhone 16 Apple ha fatto un salto in avanti generazionale abbracciando le sfide dell’intelligenza artificiale. Lo smartphone è stato progettato per ospitare il nuovo sistema AI sviluppato da Apple per i suoi smartphone e si basa tutto sulla potenza di calcolo del processore A18. Un telefono che assicura grande potenza e che ti semplifica la vita nella vita di tutti i giorni. Le novità non finiscono qui, perché l’iPhone 16 offre anche molto altro. Come ad esempio il nuovo tasto fisico posto sulla cornice con cui controllare l’app della fotocamera e scattare velocemente delle foto. Sempre in tema di fotografia, nella parte posteriore è presente anche un nuovo doppio sensore, con fotocamera principale da 48 megapixel e ultragrandangolare da 12 megapixel.

Su Amazon troviamo in offerta sia la versione con 128 gigabyte di memoria interna, sia quella più "robusta" con 256 gigabyte di memoria. Il primo modello è disponibile a un prezzo di 901,99 euro con uno sconto di quasi 80 euro rispetto a quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero da 180,40 euro al mese. Per la versione da 256 gigabyte lo sconto è un po’ più corposo (-10%) e lo trovi a un prezzo di 1001.99 euro, con un risparmio che sfiora i 100 euro. Per entrambi i modelli si tratta del minimo storico e hai la possibilità di effettuare il reso fino al 15 gennaio 2025.

Se hai bisogno di uno schermo più grande c’è in offerta anche l’iPhone 16 Plus. Condivide con il "fratello minore" gran parte della scheda tecnica e si differenzia solamente per uno schermo da 6,7 pollici e una batteria leggermente più capiente. Su Amazon è disponibile in promo a un prezzo di 1049 euro, con un risparmio netto di 80 euro.

Se vuoi uno dei migliori smartphone disponibili ora sul mercato, la scelta non può che essere l’iPhone 16 Pro. Lo smartphone premium di Apple è disponibile con uno sconto di 70 euro e lo paghi 1169 euro. Si tratta sicuramente di un prezzo elevato, ma è anche il minimo storico sul sito di e-commerce. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 233,80 euro al mese utilizzando il servizio presente in pagina.

Rispetto al modello "normale" le differenze sono evidenti. A partire già dallo schermo Super Retina XDR da 6,3 pollici con una risoluzione elevatissima. Super resistente grazie alla cornice laterale in titanio e al Ceramic Shield che protegge il display. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore A18 Pro che permette non solo di scattare immagini e registrare video con una qualità mai vista prima, ma anche di giocare senza problemi ai videogame più impegnativi. L’altra novità riguarda il comparto fotografico: oltre al sensore principale da 48 megapixel trovi anche una fotocamera ultra-grandangolare da sempre da 48 megapixel. Potenziata anche l’autonomia.

iPhone 15: prezzo e sconto Amazon

L’iPhone 15 è uno dei telefoni più venduti di questi ultimi giorni, insieme all’iPhone 13. Entrambi sono accomunati dall’ottimo sconto disponibile su Amazon. Lo smartphone di Apple è disponibile a un prezzo di 701,99 euro con uno sconto del 20% rispetto a quello consigliato. Il risparmio netto è di quasi 200 euro e puoi pagarlo in 5 rate da 140,40 euro al mese. La disponibilità è immediata e anche in questo caso hai tempo fino al 15 gennaio 2025 per fare il reso. Nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno resta ancora un telefono molto valido e che viene continuamente aggiornato da Apple.

iPhone 14: sconto, prezzo e offerta Amazon

Se vuoi spendere un po’ di meno, l’iPhone 14 è un’ottima alternativa. Il telefono di Apple è disponibile oggi con uno sconto del 21% che fa scendere il prezzo a 601,99 euro, minimo storico di quest’ultimo periodo e uno dei migliori prezzi web per un telefono con queste caratteristiche. Acquistandolo su Amazon approfitti anche dei vantaggi riservati dal sito di e-commerce, tra cui la spedizione rapida e il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate da 120,40 euro al mese.

iPhone 13: minimo storico Amazon

Tra gli iPhone in offerta è sicuramente il più datato, ma anche quello con il rapporto qualità-prezzo migliore. Da oggi trovi l’iPhone 13 a un prezzo di 499 euro e lo sconto è del 21% rispetto a quello consigliato. Per il telefono si tratta del minimo storico e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate da 99,80 euro al mese utilizzando il servizio che trovi in pagina. Ti consigliamo di approfittarne subito, le scorte potrebbero terminare molto presto (solo nell’ultimo mese ne sono stati acquistati più di 1.000).

