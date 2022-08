IPhone 14 Pro: altri rumor a un mese dal lancio

La gamma iPhone 14 sarà probabilmente annunciata tra poche settimane e, dopo le ricche indiscrezioni sulle specifiche tecniche, sui modelli della serie e sul prezzo, arrivano nuove chicche che riguardano la variante iPhone 14 Pro. Stando ai rumor sia l’iPhone 14 Pro e che l’iPhone Pro Max saranno i primi telefoni di Apple senza notch, che verrà soppiantato da un foro sul display. Inoltre, questi dispositivi avranno a bordo un processore nuovo e differente dai modelli di base e conteranno su un nuovo pannello dotato di una frequenza di aggiornamento capace di scendere fino a 1 Hz.

L’ultima indiscrezione in ordine di tempo racconta che il design del foro sullo schermo potrebbe non offrire alcun vantaggio relativo all’interfaccia utente degli iPhone 14 Pro. Inoltre, emerge che in buone condizioni di illuminazione, il potente sensore della fotocamera da 48 MP potrebbe produrre foto eccellenti, ma in caso di scarsa luminosità potrebbero esserci dei problemi, tanto che l’azienda di Cupertino starebbe cercando di venirne a capo prima del lancio. Buone notizie sul fonte della batteria: la durata potrebbe aumentare di alcune ore; mentre gli altoparlanti potrebbero offrire una qualità audio complessiva più definita. Infine, sembra che risoluzione del display potrebbe essere simile a quella della gamma di iPhone 13.

iPhone 14: caratteristiche tecniche

La gamma dei nuovi device di Apple dovrebbe annoverare due iPhone da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici. Si dovrebbe trattare di iPhone 14 e iPhone 14 Plus e degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

I modelli iPhone 14 Pro/14 Pro Max dovrebbero avere sullo schermo due fori: uno per il sensore frontale e l’altro per il Face ID. Inoltre, i due telefoni Pro dovrebbero avere a bordo un processore Apple A16 Bionic e un obiettivo fotografico principale da 48 MP nel modulo posteriore.Gli iPhone 14 Pro offriranno anche l’always on display, che consente di visualizzare informazioni importanti sul device anche quando è in stand-by.

D’altra parte, gli iPhone 14 normali sotto il cofano avranno il vecchio chipset Apple A15 e offriranno un sensore principale da 12 MP.

Tutte le varianti dei nuovi smartphone della Mela dovrebbero offrire una RAM maggiore, il supporto al WiFi6e e un sensore anteriore con autofocus.

iPhone 14: prezzo e disponibilità

Per quanto riguarda il prezzo, l’iPhone 14 standard dovrebbe costare come l’iPhone 13 standard da 6,1 pollici, vale a dire 799 dollari e, se questa cifra si rivelerà rispondente, il modello di base degli iPhone 14 Plus/Pro potrebbe costare 899 dollari.

Il colosso californiano, storicamente, annuncia i propri iPhone il primo o il secondo martedì di settembre e rumor precedenti prevedevano un evento di lancio per il 13 settembre 2022. Tuttavia, le ultime indiscrezioni dicono che gli iPhone 14 saranno presentati il 6 settembre 2022 per essere messi in vendita il venerdì della settimana successiva, vale a dire il 16 settembre.

Ricordiamo che durante la presentazione dei nuovi smartphone, Apple lancerà anche la nuova gamma di Apple Watch, che potrebbe essere composta da tre modelli: Watch Series 8, Watch SE 2022 e l’inedito Apple Watch Pro.