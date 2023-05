IPhone 14 Pro Max, offerta incredibile: minimo storico e prezzo crollato

Se c’è uno smartphone che ha segnato gli ultimi mesi, è sicuramente l’iPhone 14 Pro Max. Stiamo parlando di un telefonino che per Apple ha segnato una vera svolta, sia a livello di hardware sia a a livello di design. Dopo il suo debutto sull’iPhone X, infatti, l’azienda di Cupertino ha data l’addio al notch, la piccola zona presente nella parte superiore dello schermo dove erano inseriti la fotocamera frontale e i sensori per il FaceID. Il suo posto è stato preso dalla Dynamic Island, una vera novità per il mondo della telefonia. Come si può intuire dal nome, si tratta di una piccola "isola" presente nella parte superiore dello smartphone dove, oltre alla fotocamera e a diversi sensori, è possibile interagire con le app che si stanno utilizzando. Tutto grazie a speciali widget sviluppati da Apple. Un sistema innovativo che ha fatto subito centro.

Uno smartphone veramente premium e che oggi troviamo anche con un super prezzo su Amazon. Il merito è dello sconto di ben 230€ che fa scendere il prezzo al punto più basso dell’ultimo periodo. E per essere uno smartphone Apple da poco lanciato sul mercato si tratta di una vera promo speciale. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Se, invece, volete spendere un po’ di meno, da oggi troviamo in offerta al minimo storico l’iPhone 14. Per la prima volta il prezzo scende sotto la soglia degli 800€ grazie allo sconto IVA del 22%: si risparmiano 230€. Insomma, se volevate acquistare il nuovo iPhone 14 in una delle sue versioni, oggi è il giorno giusto.

iPhone 14 Pro Max: la scheda tecnica

L’iPhone 14 Pro Max è uno smartphone che sicuramente sta segnando gli ultimi mesi e lo farà anche nei prossimi. La soluzione adottata da Apple per sostituire il notch diventerà sicuramente uno stimolo per gli altri produttori. E non potrebbe essere altrimenti. Grazie alla sua dinamicità e ai vari widget sviluppati dall’azienda di Cupertino permette di avere accesso immediatamente alle app che si stanno utilizzando. Ad esempio si può cambiare brano musicale, oppure controllare le indicazioni stradali e molto altro ancora. Eccezionale anche lo schermo Super Retina XDR da 6,7" che si legge benissimo anche sotto la luce del sole. Grazie alla tecnologia Pro Motion il refresh rate aumenta fino a 120Hz quando hai bisogno di prestazioni grafiche elevatissime. Sotto la scocca, invece, troviamo il nuovissimo processione A16 Bionic che assicura prestazioni eccezionali, supportato da 128GB di spazio d’archiviazione.

Con l’iPhone 14 Pro Max si fa un salto in avanti anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP che assicura foto eccezionali. Ed è supportato da un sensore ultra-grandangolare da 12MP e da un teleobiettivo 2x sempre da 12MP. Rispetto ai modelli precedenti Apple si è concentrata molto sulle foto al buio che ora risultano essere il doppio più luminose. La fotocamera selfie è sempre da 12MP. Grosse novità anche per quanto riguarda le modalità di scatto e per registrare video. Apple ha aggiunto la modalità Azione che, come si può intuire dal nome, è pensata appositamente per registrare video super stabili anche in movimento.

Per un telefono Max è necessaria anche una batteria super. Ed è esattamente quello che troviamo a bordo dello smartphone: arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Lo smartphone è anche resistente all’acqua.

iPhone 14 Pro Max in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto esagerato sia per l’iPhone 14 Pro Max sia per l’iPhone 14. Vediamo nel dettaglio le due offerte.

Il modello super top è disponibile su Amazon a un prezzo di 1252€, con uno sconto del 16% che fa risparmiare poco più di 235€ su quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Per essere un prodotto Apple lanciato da poco sul mercato è veramente una promo top. L’iPhone 14 Pro Max si svaluta molto lentamente e anche a distanza di anni si riesce a rivenderlo a un super prezzo.

Se volete spendere un po’ di meno, oggi troviamo in offerta anche l’iPhone 14. E l’offerta è davvero sensazionale. Lo smartphone top è disponibile a un prezzo di 799€, con uno sconto IVA del 22% che fa risparmiare ben 230€. Si tratta del minimo storico su Amazon e di una promo da non farsi scappare. Vale lo stesso discorso fatto per l’iPhone 14 Pro Max: il prezzo si svaluta molto lentamente, quindi approfittatene subito.

