IPhone 14 Pro Max, mai visto a un prezzo così basso: offerta top

Lo smartphone premium top di Apple è in offerta con uno sconto eccezionale che supera i 300€. E lo puoi anche pagare a rate a tasso zero

Mancano sempre meno giorni al lancio dei nuovi iPhone 15, i nuovi smartphone Apple attesi per il 12 settembre e che saranno disponibili più o meno dalla fine di settembre. Come capita spesso in questi casi, con l’uscita sul mercato dei nuovi modelli, il prezzo di quelli precedenti comincia a calare. Ed è quello che sta accadendo in queste ore con l’iPhone 14 Pro Max, il modello più performante tra quelli presentati lo scorso anno dall’azienda di Cupertino. Stiamo parlando di uno smartphone dalle dimensioni big e con cui puoi fare veramente di tutto: dal vedere film e serie TV, fino all’utilizzare le app più pesanti, come ad esempio i videogame o i programmi per il fotoritocco.

Come detto all’inizio, la vera notizia di oggi riguarda la promo speciale che troviamo disponibile su Amazon. Grazie allo sconto IVA del 20% si risparmiano più di 300€ sull’iPhone 14 Pro Max nella versione con 256GB di memoria interna. Si tratta del prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Un’offerta completa e che non bisogna farsi scappare: se stavate aspettando il momento giusto per comprare l’iPhone 14 Pro Max, è arrivato oggi.

iPhone 14 Pro Max: la scheda tecnica

Molto semplicemente l’iPhone più potente di sempre. Non bisogna girarci troppo attorno: l’iPhone 14 Pro Max è il modello più potente sul mercato e anche in un’ipotetica classifica con gli smartphone Android si classificherebbe in una delle prime tre posizioni, nonostante sia uscito sul mercato da più di un anno. E il motivo è semplice: componenti eccezionali e aggiornamenti software che vengono rilasciati con continuità.

Lo smartphone è Max in tutto, a partire dal display Super Retina XDR da 6,7" con tecnologia OLED. I neri sono profondissimi, la luminosità elevata e lo vedi bene anche sotto la luce del sole. Supporta anche la tecnologia ProMotion che aumenta il refresh rate fino a 120Hz per una fluidità e una scorrevolezza mai visti prima su uno smartphone Apple. Altro elemento che cattura l’attenzione è la Dynamic Island, "l’isola" presente nella parte superiore dello schermo e che ha preso il posto del "notch". Come si può intuire dal nome, quest’isola dinamica mette in evidenza i contenuti delle app che stai utilizzando. Apple ha sviluppato dei widget per tutte le app più popolari, come ad esempio Mappe o Spotify.

Le performance sono assicurate dal nuovissimo processore A16 Bionic, un concentrato di potenza che apre all’istante qualsiasi applicazione, anche la più esosa sotto il punto di vista delle performance. Lo spazio di archiviazione, invece, è di ben 256GB: puoi salvare video, foto, documenti e installare tutte le app che vuoi.

Una delle novità più importanti riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da ben 48MP, che scatta immagini con una risoluzione mai vista prima su un’iPhone. Anche le foto scattate al buio sono molto più definite e luminose rispetto al passato, sia quelle scattate con la fotocamera principale, sia quelle scattate con il sensore ultragrandangolare o con il teleobiettivo. Il comparto posteriore, infatti, si completa con una fotocamera ultragrandangolare da 12MP e da un teleobiettivo 2x. Tra le altre novità del comparto fotografico c’è anche la nuova modalità Azione che ti aiuta a registrare video perfetti anche in movimento.

Chiudiamo con la batteria che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi, anche grazie alle ottimizzazioni lato software presenti su iOS 16.

iPhone 14 Pro Max, offerta, prezzo e sconto Amazon

A un prezzo così su Amazon non lo si era mai visto. Soprattutto negli ultimi mesi. Oggi troviamo l’iPhone 14 Pro Max a un prezzo di 1299€, con uno sconto IVA del 20%. Per un dispositivo Apple, per di più un iPhone, si tratta di una promo da non lasciarsi scappare. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagare in 5 rate da 259,80€ a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è già disponibile, ma la richiesta è elevata e la promo potrebbe terminare presto. Vi consigliamo di approfittarne subito.

L’iPhone 14 Pro Max in offerta lo trovi in tutte le colorazioni disponibli

