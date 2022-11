IPhone 14 Pro, se ne volete uno affrettatevi: stanno finendo

Apple mette le mani avanti e avvisa i suoi utenti: la produzione degli iPhone 14 Pro e Pro Max è a rischio perché nello stabilimento Foxconn di Zhengzhou, in Cina, il Covid è tornato e, con esso, la strategia Covid-Zero del Governo cinese che, per limitare la trasmissione del virus, obbliga le aziende a chiudere tutto e fermare la produzione.

Non è la prima volta che Apple è costretta a limitare la produzione dei suoi iPhone, a causa della pandemia, ma questa volta il periodo è ben peggiore perché ci avviciniamo a Natale e la domanda di iPhone sta per salire, proprio mentre l’offerta sta per scendere.

Gli iPhone 14 Pro e Pro Max stanno finendo

Apple ha chiaramente avvisato che in Cina la situazione è complessa e che gli impianti di Foxconn "stanno attualmente operando con una capacità significativamente ridotta". In poche parole la produzione dei due smartphone di punta, l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max sarà ridotta drasticamente nei prossimi mesi. Ciò significa che gli obiettivi di vendita di Apple non saranno rispettati e che per questo potrebbe perdere quote significative di mercato.

La notizia arriva a ridosso del Natale, il periodo migliore per realizzare profitti consistenti e che solitamente ha fatto quasi sempre impennare anche le vendite di tutti i dispositivi Apple e soprattutto dei nuovi modelli di iPhone.

Dove comprare iPhone 14 Pro e Pro Max

Già adesso i tempi di consegna di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono molto lunghi e i due modelli iniziano a scarseggiare nei negozi fisici di Apple. Persino Amazon, la regina della logistica e del "fare magazzino", non ha quasi più iPhone 14 Pro/Pro Max a disposizione.

In questo momento, ad esempio, non c’è nessun iPhone 14 Pro Max disponibile per la vendita e del 14 Pro restano solo quelli con 1 TB di memoria.

iPhone 14 Pro – Memoria 1 TB