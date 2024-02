IPhone 14 al minimo storico: ecco l'offerta di cui non puoi fare a meno

Fonte foto: ©believeinme33/123RF.COM

In questo ultime settimane Amazon ci ha "coccolato" con diversi prodotti Apple in promo speciale. Dopo l’iPhone 15 Pro e delle AirPods Pro di seconda generazione è la volta dell’iPhone 14. Lo smartphone uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo resta ancora uno dei migliori tra quelli di fascia alta. I motivi sono diversi: ottime componenti scelte inizialmente dall’azienda di Cupertino e soprattutto tanti aggiornamenti rilasciati nel corso del tempo che ne hanno migliorato sia la stabilità sia le prestazioni. Un telefono dotato di un processore molto potente, di un ottimo schermo Super Retina XDR (e non potrebbe essere altrimenti) e anche di un comparto fotografico all’avanguardia.

Come detto, l’ottima notizia di oggi riguarda l’offerta disponibile su Amazon. Se siete alla ricerca di un telefono top a un super prezzo, questa è l’occasione che stavate aspettando. Infatti, l’iPhone 14 è in promo con uno sconto di ben il 20% che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino. Per essere un dispositivo della mela morsicata si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate, motivo in più per approfittarne immediatamente.

iPhone 14 – bianco

iPhone 14 – nero

iPhone 14 – azzurro

iPhone 14: prezzo, sconto e offerta Amazon

Quando uno smartphone come l’iPhone 14 è disponibile al minimo storico, l’unica cosa da fare è approfittarne immediatamente. Lo smartphone top di gamma di Apple oggi è disponibile con uno sconto del 20% che fa scendere il prezzo a 699 euro. Il risparmio è considerevole e sfiora i 200 euro. Inoltre, puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Lo smartphone beneficia dei vantaggi riservati agli utenti Prime: consegna in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e quando si effettua l’acquisto) e la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorni dall’acquisto.

Lo smartphone è disponibile in diverse colorazioni e vi consigliamo di approfittarne al più presto: è uno dei più acquistati in questi ultimi giorni sul sito di e-commerce.

iPhone 14: la scheda tecnica

Raccontare la scheda tecnica dell’iPhone 14 è diventato quasi ridondante. A più di un anno dall’uscita sul mercato (il periodo perfetto per acquistare uno smartphone top risparmiando centinaia di euro sul prezzo di listino) resta ancora uno dei migliori nella sua categoria di riferimento. E al prezzo a cui lo trovi oggi è un vero best-buy. Quello che cattura maggiormente l’attenzione è la stabilità e la reattività, grazie anche ai continui aggiornamenti software rilasciati dagli ingegneri di Cupertino.

Passando brevemente alla scheda tecnica, l’iPhone 14 è uno dei pochi smartphone compatti ancora disponibili sul mercato e che puoi gestire con una sola mano. È dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ad altissima risoluzione e con ottimi colori. La tecnologia True Tone adatta la luminosità in base alla luce esterna. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore A15 Bionic ed è supportato da 128GB di memoria interna, quanto basta per installare tutte le app di cui hai bisogno e memorizzare foto e video.

A proposito di foto e video, nella parte posteriore è presente un doppio sensore da 12 megapixel posizionato in diagonale. Una scelta compiuta da Apple per inserire due obiettivi dalle dimensioni maggiori e in grado di catturare ancora più luce. La qualità degli scatti è elevata, anche quando è buio e il sole è completamente sceso. La fotocamera frontale TrueDepth è sempre da 12 megapixel ed è ottimizzata per i selfie e le videochiamate.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia per tutto il giorno.

