IPhone 14, prezzo crolla al minimo: offerta imperdibile per tutti

Un vero best-buy. E fa strano dirlo quando si parla dell’iPhone 14, lo smartphone top di gamma dell’azienda di Cupertino dotato di un’ottima scheda tecnica e che continua a ricevere continuamente gli aggiornamenti software e di sicurezza. Non è l’ultima versione del telefono della mela morsicata, ma non deve crearvi dei problemi, resta ancora uno dei migliori tra quelli che puoi acquistare oggi sul mercato. Da oggi diventa ancora più interessante grazie all’ottima offerta che trovi su Amazon: grazie allo sconto del 24% il prezzo scende al minimo storico e approfitti di una super occasione. Il risparmio è superiore ai 200 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero.

L’iPhone 14 non ha bisogno di molte presentazioni, è semplicemente uno dei telefoni più chiacchierati degli ultimi anni ed è dotato di una scheda tecnica con ottime componenti. A partire dal classico schermo Super Retina XDR che assicura immagini in altissima definizione. E come non parlare del comparto fotografico posteriore composto da un doppio sensore e che assicura immagini perfetto in ogni situazione. Un’offerta da non farsi sfuggire e che ti permette di approfittare di un’occasione che difficilmente si ripeterà.

iPhone 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta che non puoi farti scappare. Da oggi trovi l’iPhone 14 nella versione da 128 gigabyte in promo con uno sconto del 24% che fa scendere il prezzo a 669 euro, il prezzo più basso mai registrato sul sito di e-commerce. Un risparmio netto che supera i 200 euro e permette di fare un super affare. Per essere un prodotto Apple e tra i più richiesti dagli utenti è sicuramente un super affare. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 133,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon che trovi nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito ci sono i classici 14 giorni di tempo, come ci ha abituato il sito di e-commerce in questi ultimi mesi.

iPhone 14: le caratteristiche tecniche

Il fatto che oramai sia sul mercato da più di un anno non deve spaventare, anzi. Se dopo tutto questo tempo resta ancora uno dei più amati e desiderati dagli utenti un motivo ci deve essere. E questo motivo è molto semplice: le prestazioni sono veramente ottime, anche grazie ai continui aggiornamenti rilasciati dall’azienda di Cupertino che portano sullo smartphone nuove funzionalità e ottimizzano quelle già esistenti.

Per quanto riguarda la scheda tecnica c’è ben poco da dire. Partendo dallo schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici che lo rende compatto e assicura colori e immagini super definite. Potrai vedere film, serie TV e giocare con la miglior qualità possibile. Inoltre, la tecnologia True Tone adatta la luminosità in base alla luce esterna. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore A15 Bionic con a supporto 128 gigabyte di memoria interna, quanto basta per installare tutte le applicazioni di cui hai bisogno.

Altro elemento unico dell’iPhone 14 è il comparto fotografico. Nella parte posteriore trova posto un sistema fotografico professionale composto da un doppio sensore da 12 megapixel con il quale puoi fare veramente di tutto, dalla scattare foto in altissima risoluzione fino al girare video da caricare immediatamente sui social. E non mancano le tante modalità sviluppate da Apple che permettono di dare sfogo alla tua creatività. Nella parte frontale trova posto la fotocamera TrueDepth.

Chiudiamo con la batteria con cui non avrai problemi ad arrivare a fine giornata.

