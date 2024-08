IPhone 15 Pro Max a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Di presentazioni, non ne ha assolutamente bisogno. A oggi, infatti, l’iPhone 15 Pro Max è il dispositivo mobile più potente e performante della Casa di Cupertino e per molti il suo nome è sinonimo di smartphone.

Un device capace di eccellere sotto ogni punto di vista: da quello fotografico a quello lavorativo, passando per tempo libero, relax e allenamento. Insomma, un telefonino completo e capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti. E grazie allo sconto top garantito oggi da Amazon, lo paghi pochissimo. Un’offerta che ti permette di risparmiare diverse centianaia di euro su uno degli smartphone più ambiti e cercati sul mercato.

Prezzo stracciato sull’iPhone 15 Pro Max: sconto e offerta finale

Un’offerta che difficilmente verrà ripetuta a breve, quella disponibile oggi su Amazon per l’iPhone 15 Pro Max. Lo smartphone top di gamma della Mela Morsicata può essere acquistato con uno sconto del 23% al prezzo più basso del web: non ne troverai uno più conveniente.

Il risparmio garantito dai saldi Amazon è considerevole: comprandolo adesso lo paghi 1.149,00 euro contro i 1.489,00 euro del prezzo consigliato dal produttore di Cupertino. Ben 340 euro in meno rispetto al listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate da 229,80 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. L’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi ti consigliamo di approfittarne subito.

iPhone 15 Pro Max scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Robusto, leggero e iper-performante. Non servono molte altre parole per descrivere in maniera breve ma esaustiva l’iPhone 15 Pro Max. L’ultimo melafonino a esser uscito dai laboratori di Cupertino. Realizzato in Titanio di grado aerospaziale e con lo schermo protetto da una copertura in materiale ceramico, garantisce protezione da graffi e cadute e, allo stesso tempo, una leggerezza senza precedenti.

All’interno della scocca in titanio trova invece spazio il chip A17 Pro, progettato e realizzato dalla stessa Casa di Cupertino e capace di sfruttare le GPU di ultima generazione sia per eseguire app e videogame di ultima generazione, sia per elaborare complessi algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Algoritmi che, ad esempio, lavorano a supporto del sistema fotografico per garantire scatti perfetti in qualunque condizione di luminosità (sia di giorno, sia di notte). Ovviamente, gran parte del merito della qualità fotografica garantita dall’iPhone 15 Pro Max è da attribuire alla qualità dei sensori e degli obiettivi impiegati dai tecnici della Mela Morsicata. Nella parte posteriore del dispositivo trova infatti spazio un sistema di tre fotocamere: il sensore principale ha una risoluzione di 48 megapixel mentre la fotocamera secondaria è abbinata a un teleobiettivo 5X.

Il Display Super Retina XDR è composto da un pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione 2796×1290 pixel e densità di pixel di 460 ppi. Un pannello di qualità elevatissima, capace di mostrare oltre 1 miliardo di tonalità di colori, per immagini più realistiche che mai.

