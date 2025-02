IPhone 16, con lo sconto di San Valentino di Amazon il prezzo crolla

Da oggi trovi l'iPhone 16 in promo con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Scopri prezzo e caratteristiche.

Fonte foto: Michael Derrer Fuchs

Mancano pochissimi giorni alla Festa degli Innamorati e i ritardatari hanno le ultime occasioni per acquistare il regalo per i loro partner. Se non sapete cosa acquistare, la tecnologia viene in vostro soccorso con tante idee differenti. Per l’occasione su Amazon trovi offerte molto interessanti per alcuni dei dispositivi tech più amati e desiderati dalle persone, tra cui l’iPhone 16. Ed è proprio l’ultima versione dello smartphone top di gamma di Apple il protagonista di questo nuovo articolo. Infatti, con la promo Amazon è disponibile al minimo storico e risparmi centinaia di euro sul prezzo di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’iPhone 16 è uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. E non sono parole dette a caso. L’ultima versione dello smartphone Apple fa un deciso salto in avanti rispetto al passato, grazie al nuovo processore A18 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale. Così come è nuovo il comparto fotografico: nella parte posteriore trovi una fotocamera da ben 48 megapixel che migliora enormemente la qualità degli scatti e dei video. Uno smartphone riprogettato, ma che non perde la sua anima tech. A questo prezzo è uno dei migliori regali di San Valentino che puoi fare.

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

iPhone 16: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione da non farsi scappare. Da oggi trovi su Amazon l’iPhone 16 a un prezzo di 851,99 euro, con uno sconto di poco inferiore ai 130 euro rispetto a quello di listino (-13%). Può sembrare un risparmio contenuto, ma stiamo parlando di un dispositivo Apple e sappiamo quanto sia complicato trovarli anche solo in offerta. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 170,40 euro a tasso zero. Per chi lo acquista oggi, inoltre, c’è l’abbonamento gratuito ad Audible per 60 giorni, la piattaforma di Amazon dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva.

La disponibilità dell’iPhone 16 è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione i classici 14 giorni assicurati da Amazon. Puoi scegliere tra tre colorazioni differenti.

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16: le caratteristiche tecniche

L’iPhone 16 porta con sé tante novità sia a livello tecnologico, sia a livello di design. Se lo stile è rimasto simile alle versioni precedenti, è tutto il resto che cambia. A partire dall’aggiunta di un pulsante a sfioro presente sulla scocca laterale e progettato per gestire il comparto fotografico come se stessi utilizzando una macchinetta fotografica. Basta sfiorarlo per accedere all’app Foto e controllare le varie impostazioni di scatto. Per rendere l’iPhone 16 ancora più un cameraphone, Apple ha optato anche per un nuovo comparto fotografico posteriore. La fotocamera principale è da ben 48 megapixel e cattura molto più luce rispetto al passato. Dotata anche di un teleobiettivo 2x per scattare macro alla massima risoluzione. A supporto un obiettivo ultragradangolare da 12 megapixel che permette di catturare qualsiasi dettaglio. Una soluzione perfetta per gli amanti delle foto.

Nuovo è anche il "motore" dell’iPhone 16. Sotto la scocca è presente il chip A18 progettato appositamente per far funzionare al meglio tutti gli strumenti di intelligenza artificiale che Apple sta sviluppando in questi mesi e che renderanno l’iPhone ancora più insostituibile. Lo schermo è la solita sicurezza: Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island per gestire immediatamente le applicazioni che utilizzi maggiormente.

Concludiamo con un’autonomia maggiorata rispetto al passato grazie al grande lavoro di ottimizzazione lato software fatto dagli ingegneri Apple.

iPhone 16

iPhone 16

iPhone 16