IPhone: Apple vuole uno schermo rivoluzionario

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: mokjc / Shutterstock

Secondo alcune indiscrezioni Apple avrebbe chiesto a Samsung Display e LG Display, i suoi fornitori ufficiali di schermi, di sviluppare dei pannelli OLED senza cornici. A riportare la notizia sono stati il celebre leaker Ice Universe su X (il nuovo nome di Twitter) e il giornale online The Elec. Entrambe le fonti concordano sul fatto che Apple abbia chiesto a Samsung e a LG un tipo nuovo di schermo, che andrà inserito in un tipo nuovo di chassis, realizzato anche con materiali diversi da quelli attuali.

Se queste informazioni dovessero risultare corrette, un futuro iPhone (16?) fatto in questo modo sembrerebbe, come dichiara lo stesso leaker Ice Universe, un “iPhone che viene dal futuro“. Tra il dire e il fare, però, c’è di mezzo un mare di problemi tecnologici da risolvere.

Cosa cambia con gli schermi senza cornici

Quella sulle cornici è una questione su cui si discute da diverso tempo, con buona parte degli smartphone di fascia alta sul mercato che, già oggi, hanno schermi con cornici estremamente sottili. Tuttavia, rimuoverle del tutto potrebbe essere estremamente complicato perché al loro interno ci sono alcuni componenti indispensabili per il funzionamento dello smartphone, come l’antenna.

Un progetto del genere potrebbe richiedere sforzi enormi a Samsung Display e LG Display che dovrebbero, in qualche modo, riuscire a riorganizzare i circuiti sotto l’area della cornice, ottimizzando lo spazio e naturalmente facendo in modo che tutto funzioni alla perfezione.

Sempre secondo l’indiscrezione di Ice Universe, Apple potrebbe optare per la tecnologia Under Panel Camera (UDC), che permetterebbe di posizionare la fotocamera frontale sotto il display in modo che il vetro del device non abbia alcuna interruzione.

Questo sistema, però, ha bisogno di ricevere luce dall’esterno per fare in modo che la fotocamera funzioni a dovere ed è necessario ridurre la densità dei pixel in quell’area dello schermo per permettere che questo accada. Così facendo, però, sarebbe evidente una differenza di colore tra la porzione di schermo occupata dall’UPC e il resto del display e, quindi, Samsung e LG dovranno lavorare anche su questo problema e cercare di risolverlo quanto prima.

Infine, tra le altre indiscrezioni condivise dal noto leaker anche quella parla di uno smartphone con corpo realizzato in vetro e con tecnologia “unibody“, cioè in pratica lavorato a partire da un unico pezzo. Un iPhone del genere, secondo Ice Unverse, sembrerebbe una sorta di box di cristallo.

Quando arrivano i nuovi iPhone senza cornici

Il nuovo iPhone 15 dovrebbe essere presentato ufficialmente a settembre di quest’anno, così come iPhone 14 è stato presentato a settembre del 2022, per cui è difficile ipotizzare che questo nuovo tipo di schermo sia già pronto per la prossima gamma in arrivo.

iPhone 16 dovrebbe arrivare a settembre 2024 ma, al momento, sia The Elec che Ice Universe non hanno specificato se il nuovo schermo e il nuovo corpo arriveranno con questo modello. Tutto dipenderà dallo stato di avanzamento dei lavori nei laboratori di Samsung Display e LG Display e dal tempo che ci metteranno a creare uno schermo senza cornici e senza foro per la fotocamera, ma con la qualità elevatissima richiesta da Apple.