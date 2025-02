L'iPhone pieghevole è ancora molto lontano

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Spuntano in rete nuove indiscrezioni sul primo iPhone pieghevole. Stando ai rumor Apple avrebbe dato il via a una serie di partnership con aziende specializzate

Fonte foto: Kaspars Grinvalds/Shutterstock

L’indiscrezione sull’arrivo di un iPhone pieghevole è nell’aria già da anni ma, fino a questo punto, né Apple né i vari leaker sul web hanno mai condiviso informazioni al riguardo, lasciando il progetto avvolto nel mistero.

Poche ore fa, però, The Elec ha pubblicato un report molto interessante che, se confermato, potrebbe deludere tutti coloro che sono in trepidante attesa dell’arrivo sul mercato dei primi foldable del colosso di Cupertino.

Cosa sappiamo degli iPhone pieghevoli

Stando a quanto condiviso da The Elec l’azienda cinese Lens Technology, uno dei principali produttori di componenti per dispositivi elettronici, starebbe per diventare il principale fornitore di Ultra-Thin Glass (UTG), i vetri ultra-sottili destinati ai futuri dispositivi pieghevoli di Apple.

Sempre secondo il rapporto, la società cinese dovrebbe prendere in carico circa il 70% degli ordini di UTG provenienti dall’azienda di Cupertino, mentre Corning, società ben nota al grande pubblico per la produzione del vetro Gorilla Glass, dovrebbe fornire le materie prime necessarie.

Negli ultimi anni Lens Technology è diventata una delle realtà più importanti nella produzione di massa di vetro ultrasottile che, naturalmente, rappresentano un elemento chiave per il corretto funzionamento dei dispositivi pieghevoli. L’azienda utilizza tecniche avanzate per il rinforzo del vetro e la riduzione delle crepe laterali dopo il taglio, due specifiche chiave per realizzare un display pieghevole robusto e in grado di durare nel tempo. Oltre a questo la società ha anche a disposizione un’innovativa tecnologia di incisione del vetro che già da oggi rappresenta un vantaggio competitivo significativo per tutto il settore.

Stando sempre alle informazioni condivise da The Elec al fianco di Lens Technology, potrebbero esserci anche altri fornitori di vetri UTG, il rapporto parla di due aziende sudcoreane Dowoo Insys e UTI, ma al momento non sono disponibili maggiori informazioni al riguardo.

Per quanto riguarda il pannello del display, Samsung potrebbe essere il fornitore esclusivo dei componenti anche se, visto che manca ancora diverso tempo all’uscita del dispositivo, non si esclude che possano entrare in gioco altri brand, come LG Display ad esempio.

Quando arriva il foldable di Apple

Secondo quanto riportato da diversi analisti del settore, tra cui Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, l’arrivo del pieghevole di Apple è previsto tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 ma, chiaramente, è ancora troppo presto per avere delle conferme ufficiali.

Quel che sembra abbastanza certo è che Apple è davvero determinata a entrare nel segmento dei dispositivi pieghevoli, optando come al solito per uno smartphone realizzato con materiali innovativi e, come evidente da quanto detto fino a questo punto, frutto di collaborazioni strategiche con fornitori altamente specializzati.

Stando a quel che si legge in rete, l’approccio del colosso di Cupertino dovrebbe concentrarsi principalmente su un assottigliamento della parte centrale del vetro, mantenendo il resto della superficie più spessa per migliorarne la resistenza e la durabilità. A questo dovrebbe aggiungersi anche un occhio di riguardo verso il design, che potrebbe ripensare (almeno in parte) questo innovativo fattore di forma e, ovviamente, le prestazioni.