IPhone: cambiare la batteria costerà di più nel 2023

Apple è pronta ad aumentare il costo della sostituzione delle batterie fuori garanzia per moltissimi modelli di iPhone, MacBook e iPad. Dunque, chi ha necessità di sostituire la batteria di un iPhone 13 o di un iPad ha tempo fino al 28 febbraio 2023, dopodiché dovrà pagare più del previsto.

Apple non ha annunciato ufficialmente l’aumento dei prezzi, che però è confermato direttamente dalle informazioni pubblicate sulle pagine del supporto tecnico. Lo ha scoperto casualmente da un utente americano che ha diffuso la notizia su Reddit. La novità, purtroppo, riguarda anche l’Italia come si legge nelle note sotto la dicitura, "Ottieni un preventivo" sulla pagina ufficiale dell’assistenza tecnica di Apple: "L’attuale tariffa dell’assistenza per batterie fuori garanzia verrà applicata fino alla fine di febbraio 2023". Gli aumenti indicati per ogni tipologia di dispositivo Apple sono piuttosto consistenti e influiscono notevolmente sul prezzo finale.

Batterie iPhone: i prezzi 2023

A partire dal 1° marzo 2023, la tariffa della sostituzione di batterie fuori garanzia verrà aumentata di 24 euro per tutti i modelli di iPhone precedenti a iPhone 14. Ciò significa che la sostituzione della batteria per l’iPhone 13 e per gli iPhone più vecchi passerà da 75 euro a 99 euro, mentre la tariffa per gli iPhone con tasto home passerà da 55 a 79 euro. Il costo della sostituzione della batteria di iPhone 14 resta, invece, di 119 euro.

Batterie iPad: i prezzi 2023

La pagina dell’assistenza tecnica di Apple dedicata agli iPad include la medesima nota di chiarimento, proprio sotto la stima del preventivo, dove si legge l’avviso che indica il 28 febbraio 2023 come ultimo giorno per l’attuale prezzo di acquisto per batterie fuori garanzia. La tariffa, in questo caso, aumenta di 40 euro a partire dal primo marzo 2023 per:

iPad Pro da 12,9 pollici (5a generazione e modelli precedenti),

iPad Pro da 11 pollici (3a generazione e modelli precedenti),

iPad Pro da 10,5 pollici,

iPad Pro da 9,7 pollici,

iPad mini (6a generazione e modelli precedenti)

iPad Air (5a generazione e modelli precedenti).

Ciò significa che chi dovrà sostituire la batteria, ad esempio, ad un iPad mini di 5a generazione fino al 28 febbraio 2023 pagherà 108,99 euro e dal giorno dopo ben 148,99 euro.

Batterie MacBook: i prezzi 2023

L’aumento dei costi di sostituzione delle batterie fuori garanzia è applicato dal Primo marzo 2023 anche a tutti i modelli di MacBook Air (+36 euro), MacBook e MacBook Pro (+60 euro).

Così, ad esempio, la sostituzione di una batteria di un MacBook Retina 12 pollici del 2017 passerà dagli attuali 229 euro fino al 28 febbraio ai 289 euro del primo marzo 2023.