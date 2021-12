IPhone: come mostrare nome e foto su iMessage

Conversare su iMessage, il servizio di messaggistica istantanea di Apple analogo a WhatsApp o a Telegram, può essere piuttosto conveniente. Grazie al fatto che si può decidere di mostrare nome e foto agli altri, infatti, iMessage è anche un ottimo strumento per tenere sempre aggiornati i contatti in rubrica.

Quando si conversa attraverso iMessage con qualcuno che ha scelto di condividere nome e foto, viene mostrato in cima alla conversazione un piccolo messaggio in cui viene chiesto di aggiungere il contatto in rubrica o, nel caso in cui fosse già presente ma con nome e foto diverse, di aggiornare le informazioni memorizzate in precedenza. È una funzione molto utile per chi utilizza iPhone, perché l’alternativa è spesso rappresentata da un’anonima icona grigia con le iniziali di nome e cognome, tutt’altra storia rispetto ad una foto profilo. Purtroppo però iMessage è un servizio “chiuso" agli utenti Apple, e non è disponibile un’app per Android.

Mostrare nome e foto su iMessage: requisiti

Diciamolo subito: per mostrare nome e foto su iMessage non serve nient’altro che un iPhone. È l’unico requisito “hardware", mentre sul piano del software occorre che l’iPhone abbia almeno iOS 13.0. Non è un requisito troppo stringente dal momento che l’ultimo sistema operativo disponibile è iOS 15.2, e significa che basta possedere un iPhone 6s o un iPhone SE di prima o seconda generazione per poter seguire con successo i passaggi di questa guida.

Nel dubbio comunque si può verificare con grande facilità quale versione di iOS è installata sull’iPhone. Basta aprire l’app Impostazioni, andare su Generali, poi su Info e verificare attraverso la voce Versione software: occorre, lo ribadiamo, almeno iOS 13.0, quindi qualsiasi versione successiva andrà bene.

Come mostrare nome e foto su iMessage

Dopo aver verificato di avere un iPhone con la versione di iOS adeguata a seguire i passaggi con successo, per mostrare nome e foto su iMessage bisogna anzitutto aprire l’app Impostazioni, scorrere fino alla voce Messaggi, intercettare e aprire poi Condividi nome e foto.

All’interno del nuovo menu bisogna anzitutto attivare la voce Condivisione nome e foto, e poi, appena sotto, scegliere con chi si vuole condividere queste informazioni. Apple chiarifica le due opzioni disponibili in maniera piuttosto esaustiva, e conviene quindi leggere cosa indicato per ciascuna.

Solo con i miei contatti prevede che “Il nome e la foto aggiornati verranno condivisi automaticamente con i tuoi contatti la prossima volta che mandi un messaggio", mentre Chiedi sempre che “Prima che il nome e la foto vengano condivisi, ti verrà chiesto il permesso".

Dopo aver scelto quale delle due si preferisce, conviene dare un’occhiata alle informazioni visualizzate al di sopra di Condivisione nome e foto, ossia nome e cognome e, ancora più in alto, l’immagine del profilo. Qualora ci fosse qualche informazione errata o magari si preferisse aggiornare la foto profilo con un’immagine più recente o più chiara, conviene procedere in modo da mostrare nome e foto su iMessage in forma smagliante.