IPhone, la funzione poco conosciuta per correggere gli errori

Quante volte avete scritto un testo su Word o un’altra app per Windows o Mac e avete fatto un errore? Quante volte avete cancellato per sbaglio un file? Quante volte mentre modificavate una immagine vi è “scappato” il mouse e avete fatto un disastro? In tutti questi casi non vi siete preoccupati più di tanto, perché avevate a disposizione il comando “Annulla” sul vostro computer e potevate usarlo comodamente dalla scorciatoia CTRL+Z su Windows o Comando-Z su Mac.

Bene, questa funzionalità ce l’avete anche su iPhone, iPad e iPod Touch anche se forse non lo sapete. Si chiama “Agita per annullare” (in inglese “Shake to Undo“) ed è disponibile da un bel po’, visto che Apple l’ha introdotta già con iOS 6. Come dice il nome stesso, se questa funzionalità è attivata basta agitare il dispositivo iOS e verrà annullata l’ultima azione compiuta. Per la precisione compare un messaggio pop up che ci chiede se vogliamo annullarla, o mantenerla. Su iOS 13 è arrivata anche una ulteriore funzionalità per fare la stessa cosa, in modo più sofisticato. “Agita per annullare” è una funzionalità poco conosciuta e che divide gli utenti: c’è chi la usa sempre e c’è chi non la sopporta.

Come attivare/disattivare Agita per annullare

Attivare o disattivare la funzione “Agita per annullare” è semplicissimo: basta andare su Impostazioni > Accessibilità > Tocco e troveremo il toggle per farlo. Quando è attiva ci basta scuotere l’iPhone, iPad o iPod Touch e comparirà un messaggio con due pulsanti: “Ignora” e “Annulla“. Ed è proprio questo messaggio che ha convinto molti utenti a disattivare la funzionalità, perché se si preme “Annulla” in realtà non si annulla l’errore fatto ma “si annulla l’annullamento” e l’errore resta e non si può più correggere. Molti utenti, poi, lamentano il fatto che questa funzionalità si attiva troppo spesso da sola, visto che basta muovere un po’ troppo velocemente il dispositivo.

L’alternativa su iOS 13

L’idea che sta dietro “Agita per annullare” è buona, anzi ottima: avere la possibilità di annullare un comando ci fa stare molto più tranquilli. Per questo Apple ha introdotto su iOS 13 delle nuove gesture per fare la stessa cosa anche senza attivare “Agita per annullare“: facendo uno swipe con tre dita a sinistra annulliamo il comando, mentre con uno swipe a tre dita a destra lo ripristiniamo. Facendo un doppio tap con tre dita, invece, compare un piccolo menu con cinque pulsanti: annulla, taglia, copia, incolla, ripristina. Chi non ama “Agita per annullare” perché lo trova scomodo, quindi, può optare per questa seconda opzione e avere le stesse funzionalità.