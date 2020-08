IPhone, problemi alla batteria con l'ultimo aggiornamento: cosa succede

Apple ha da poco rilasciato iOS 13.6.1, ultimo aggiornamento del sistema operativo mobile. Un update poco importante, in cui vengono fixati bug minori e risolti alcuni problemi legati alle performance degli smartphone. Fino a qui nulla di strano se non fosse che alcuni utenti hanno iniziato a segnalare problemi di surriscaldamento e di autonomia della batteria dopo aver effettuato l’aggiornamento.

A darne notizia è il sito d’informazione iMore che ha raccolto più di qualche segnalazione da parte di utenti che hanno iniziato ad avere malfunzionamenti negli ultimi giorni. Non è la prima volta che dopo un aggiornamento di iOS gli utenti iniziano a segnalare del battery drain, ossia il consumo anomalo della batteria che porta lo smartphone a scaricarsi dopo poche ore, ma Apple è sempre intervenuta abbastanza rapidamente. E molto probabilmente lo farà anche questa volta: è già pronto l’aggiornamento a iOS 13.7 (che ha debuttato in versione beta) che verrà rilasciato a breve.

Il sito iMore ha comunque trovato un workaround temporaneo che risolve il problema del battery drain: basta resettare le impostazioni per non avere più un consumo anomalo della batteria.

iOS 13.6.1, problema con il consumo della batteria: come risolvere

Seguendo le segnalazioni di alcuni utenti, l’aggiornamento 13.6.1 di iOS creerebbe dei problemi con il surriscaldamento degli iPhone e con la durata della batteria. Dopo avere installato l’update, la durata della batteria è veramente limitata e bastano poche ore per ritrovarsi lo smartphone con poca autonomia. Il problema non sembra riguardare un solo modello di iPhone, a tutti quelli compatibili con questa versione di iOS. Le segnalazioni, infatti, arrivano sia da iPhone SE, sia da iPhone 11 Pro.

La causa non è stata ancora scoperta e probabilmente non verrà mai svelata. Forse si tratta di piccoli bug presenti all’interno del sistema operativo, oppure di app che restano attive in background consumando molta batteria. L’unica cosa certa è che il consumo è veramente anomalo.

I colleghi di iMore, tra i primi a ricevere le segnalazioni e a riportare la notizia, hanno anche trovato una soluzione temporanea in attesa che Apple rilascio un nuovo aggiornamento. La prima cosa da fare è spegnere l’iPhone per qualche minuto e poi riaccenderlo. Nel caso in cui i problemi continuino a manifestarsi bisogna resettare le impostazioni di rete. In alternativa si può resettare direttamente tutte le impostazioni dello smartphone. Questi workaround solitamente funzionano, ma non è detto che risolvano in toto il problema.

Il nostro consiglio è di aspettare iOS 13.7, prossimo aggiornamento del sistema operativo nel quale sicuramente ci sarà una fix per questo problema legato al battery drain. Per il rilascio non bisognerà aspettare molto: la versione beta è già stata pubblicata.