IPhone 14, a questo prezzo è da comprare subito: sconto incredibile

Sconto IVA del 21% per l'iPhone 14 da 512GB: acquistandolo oggi risparmi più di 250€. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Ecco quanto costa

Quale è il momento migliore per acquistare l’iPhone 14? Oggi, grazie alla promo eccezionale che troviamo su Amazon. Come capita sempre, quando esce un nuovo modello, quello precedente vede il prezzo scendere immediatamente. E non è un caso che oggi troviamo l’iPhone 14 da 512GB, la versione con il taglio di memoria più grande, in offerta con uno sconto IVA del 21% che fa scendere il prezzo al minimo storico sul sito di e-commerce. Per la prima volta questo modello scende sotto la soglia dei 1000€ e diventa un vero best-buy. Può sembrare un prezzo elevato (e sicuramente lo è), ma si tratta di uno dei migliori telefoni sul mercato, dotato di componenti super affidabili, riceve aggiornamenti in continuazione e soprattutto puoi salvare una quantità di video e foto praticamente infinito grazie ai 512GB. Inoltre, puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon da attivare nella pagina prodotto.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, l’iPhone 14 non ha molti segreti. Stiamo parlando di un telefono con processore super prestazionale, una batteria che ti accompagna fino a fine giornata e un comparto fotografico di livello professionale con modalità di scatto uniche nel loro genere. Difficile chiedere di più. A questo prezzo è un affare per tutti: approfittane prima che l’offerta termini.

iPhone 14: le caratteristiche tecniche

Anche a un anno dall’uscita sul mercato, l’iPhone 14 resta ancora uno dei migliori smartphone presenti sul mercato e con l’offerta disponibile oggi diventa un best-buy. Stiamo parlando di un dispositivo dotato di schermo OLED Super Retina XDR da 6,1" con risoluzione elevatissima, un’ampia gamma cromatica e tecnologia True Tone che adatta la luminosità in base alle condizioni ambientali in modo da non affaticare troppo gli occhi. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore A15 Bionic: prestazioni al top con qualsiasi applicazione. Come già detto, la memoria interna è da 512GB.

Apple si è concentrata soprattutto sul comparto fotografico, lavorando sia sulla parte tecnica (le componenti) sia su quella tecnologia (modalità di scatto). Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera da 12MP, dedicata agli scatti ultra-grandangolari e alle foto punta e scatta. Rispetto al modello precedente, i video e le foto realizzate con poca luce sono molto più luminose e con una maggior quantità di dettali. Tra le novità presenti nell’app Fotocamera c’è la nuova modalità Azione che permette di registrare video super stabilizzati anche in movimento.

L’azienda di Cupertino ha lavorato anche per migliorare l’autonomia: ora arrivi a fine giornata senza troppi problemi. Già disponibile l’aggiornamento all’ultima versione di iOS.

iPhone 14 da 512GB in offerta su Amazon: prezzo e sconto

A un prezzo così non lo si era mai visto. Oggi troviamo in offerta l’iPhone 14 da 512GB con uno "sconto IVA" del 21% e il prezzo scende a 999,88€, sotto la soglia psicologica dei 1000€. Si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce e il risparmio supera i 250€. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e attivabile nella pagina prodotto: 5 rate da 199,98€ al mese. La disponibilità è immediata e lo ricevi anche in meno di ventiquattro ore. Per fare il reso hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Oltre alla versione da 512GB, trovi in offerta anche i modelli da 256GB e da 128GB. Lo sconto è minore, ma il prezzo resta sempre molto interessante. E puoi decidere anche in questo caso di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

