JBL Flip 7 e Charge 6, l'AI arriva sugli speaker portatili

Due nuovi speaker Bluetooth di JBL arrivano sul mercato americano, in attesa di arrivare anche in Italia, con una nuova tecnologia basata sull'AI

Fonte foto: JBL

JBL, noto brand di proprietà di Samsung (tramite Harman International Industries) che produce dispositivi audio, ha presentato le ultime versioni di due dei prodotti più venduti della sua gamma: JBL Charge 6 e JBL Flip 7.

Si tratta di due speaker Bluetooth portatili, dedicati al pubblico più giovane, che introducono una interessante novità: l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità del suono riprodotto.

La tecnologia si chiama AI Sound Boost e, in pratica, analizza in tempo reale il suono emesso dagli speaker in cerca di eventuali distorsioni (specialmente ad alto volume). Se le trova, regola automaticamente volume ed equalizzazione per annientarle.

JBL Flip 7: caratteristiche e prezzo

JBL Flip 7 è lo speaker Bluetooth leggero e facile da trasportare di JBL, dalla forma ormai diventata iconica: un cilindro che assomiglia ad una lattina di birra grande. Il peso è di appena 560 grammi, non male per un prodotto resistente all’acqua e certificato IP68.

All’interno del dispositivo ci sono un woofer ellittico da 45×80 millimetri da 25 watt RMS e un tweeter circolare da 16 millimetri da 10 watt RMS, per una potenza totale massima di 35 watt.

La connessione alla sorgente audio avviene tramite Bluetooth 5.4 e permette di usare due JBL Flip insieme per ottenere una riproduzione stereo dei contenuti.

JBL Flip 7 è disponibile al momento negli Stati Uniti, al prezzo di 149,95 dollari. Quasi certamente, visto il prezzo italiano del modello precedente, da noi arriverà a 149,99 euro.

JBL Charge 6: caratteristiche e prezzo

Anche JBL Charge 6 è uno speaker Bluetooth portatile, ma è un po’ più grande, pesante e potente. Al suo interno ci sono infatti un woofer da 53×93 millimetri e 30 watt di potenza RMS e un tweeter da 20 millimetri da 10 watt RMS.

La potenza totale, quindi, sale a 45 watt ma il peso quasi raddoppia a 990 grammi. Resta la certificazione IP68 e, grazie alla batteria più capiente, si aggiunge la possibilità di usare il JBL Charge 6 come power bank per ricaricare smartphone o altri piccoli device.

JBL Charge 6 è disponibile in USA a 199,95 dollari, che quasi certamente in Italia diventeranno 199,99 euro.