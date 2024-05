JBL Charge 5, lo speaker Bluetooth resistente all'acqua a un prezzo incredibile

Fonte foto: JBL

L’estate è alle porte e per tutti coloro che non vedono l’ora di passare le loro giornate in compagnia dei propri amici, magari al mare o in montagna, uno speaker Bluetooth è ciò di cui hanno bisogno.

Si tratta, infatti, di una soluzione compatta e versatile, che può essere posizionata praticamente ovunque e spostata altrettanto facilmente, così da accompagnare l’utente in ogni situazione.

Tra i prodotti più interessanti del settore troviamo il JBL Charge 5 che grazie alle offerte su Amazon, può essere acquistato in super sconto, a poco meno di 150 euro.

JBL Charge 5 – Speaker Bluetooth 30 W – Resistente all’acqua e alla polvere

JBL Charge 5: scheda tecnica

Il JBL Charge 5 è uno speaker Bluetooth portatile che, grazie alle sue dimensioni contenute (22,3×9,4×9,7 cm) e al peso di circa 1Kg, può essere spostato facilmente e utilizzato praticamente ovunque.

La potenza complessiva è di 30 W, più che sufficiente per garantire un’ottima resa sonora anche dentro casa, nelle stanze di maggiori dimensioni. Per chi, invece, cerca un sistema audio da utilizzare per le feste all’aperto può utilizzare la funzione PartyBoost, che permette di collegare insieme più JBL Charge 5 e ottenere più potenza.

Per sincronizzare il device con una sorgente esterna (smartphone, tablet o PC) si può utilizzare il Bluetooth 5.1 con la possibilità di utilizzare fino a due device contemporaneamente. Da sottolineare anche la presenza di una porta USB-C utile per ricaricare lo speaker o altri device esterni.

Parliamo di un prodotto molto semplice, che può essere gestito comodamente con i pulsanti posti nella parte superiore. Dopo aver collegato una sorgente sonora, non resta che premere Play e alzare il volume.

La batteria è da di 7500 mAh e, stando a quanto dichiarato da JBL, riesce a garantire circa 20 ore di utilizzo mentre per una carica completa servono circa 4 ore.

Infine, abbiamo la certificazione IP67, che attesta la resistenza di questo speaker alla polvere e all’acqua, anche per brevi immersioni, un dettaglio che lo rende l’ideale anche per le feste in spiaggia o in piscina.

JBL Charge 5: l’offerta su Amazon

Il JBL Charge 5 è uno speaker bluetooth davvero intuitivo e semplicissimo da utilizzare, praticamente Plug&Play. La soluzione ideale per chi ha bisogno di un sistema audio wireless da portare comodamente in giro, senza doversi preoccupare dell’ingombro e, chiaramente, di avere a disposizione una presa di corrente.

Oltretutto la resistenza all’acqua e alla polvere lo rende l’ideale anche per le feste in piscina o quelle in spiaggia e con l’estate alle porte, non si può chiedere di meglio a un prodotto del genere.

Il prezzo di listino è di 199,99 euro ma grazie ad Amazon è possibile portare a casa questo speaker a 149 euro (-25%, -50,99 euro), uno sconto da non sottovalutare che, con l’estate alle porte, potrebbe attirare l’attenzione di molti.

