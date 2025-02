PRX925 e PRX935, i nuovi diffusori professionali di JBL

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

JBL ha presentato i nuovi diffusori JBL PRX925 e JBL PRX935. Due prodotti destinati ai professionisti dell’audio sia per eventi live che per conferenze aziendali

Fonte foto: JBL

JBL ha presentato i nuovi JBL PRX925 (in foto) e JBL PRX935, una coppia di diffusori destinata ai professionisti dell’audio, aziende che si occupano di noleggio e installatori. Con questi nuovi modelli, che prendono il posto dei precedenti PRX825 e PRX835, l’azienda statunitense punta a offrire ai suoi consumatori due prodotti che possono essere utilizzate in molte applicazioni dal live entertainment alle conferenze aziendali e agli spazi polifunzionali.

JBL PRX925, scheda tecnica e disponibilità

Il JBL PRX925 è un diffusore a due vie con a bordo un doppio woofer da 15 pollici e un driver a compressione da 1,5 pollici con diaframma poli-anulare e magnete al neodimio. Grazie all’amplificatore in classe D in dotazione, questo diffusore ha una potenza nominale di 1.000 W (2.000 W di picco). La risposta in frequenza invece, va dai 54 Hz fino ai 17 KHz.

Con il Drive Rack il PRX925 garantisce un delay in>out di 1 ms per una latenza minima del suono che anche su sistemi audio composti da più elementi arriva sempre con precisione e senza ritardi.

Grazie al Bluetooth questo dispositivo può essere utilizzato anche con l’applicazione JBL Pro Connect, che permette all’utente di controllare un sistema audio con fino a 10 speaker e garantisce l’integrazione di linea con i dispositivi JBL EON ONE MK2, PRX ONE e EON700. Dall’app si può accedere anche all’equalizzatore parametrico a 12 bande, accessibile anche dal display LCD sul dispositivo che, tra le altre cose, permette di regolare anche le impostazioni di elaborazione del segnale del DSP (Digital Signal Processor).

Questo prodotto si rivolge soprattutto agli eventi come concerti, situazioni all’aperto e DJ dove c’è bisogno di un sistema audio orientato alla riproduzione delle basse frequenze e con una buona potenza complessiva.

Il JBL PRX925 sarà disponibile da Aprile 2025 ma per l’Italia non è ancora stato confermato il prezzo di vendita.

JBL PRX935, scheda tecnica e disponibilità

Il JBL PRX935, invece, è un diffusore a tre vie con un woofer da 15 pollici, un trasduttore delle medie frequenze da 6,5 pollici e un driver a compressione da 1,5 pollici sempre con diaframma poli-anulare e magnete al neodimio. Torna anche su questo modello l’amplificatore in classe D che garantisce una potenza nominale di 1.000 W (2.000 W di picco). La risposta in frequenza stavolta va dai 46 Hz fino ai 18 KHz.

Speculare all’altro modello il Drive Rack per un delay in>out di 1 ms per una latenza minima del suono. Torna anche in questo caso la compatibilità con l’applicazione JBL Pro Connect accessibile sempre tramite Bluetooth e la possibilità di collegare il diffusore con fino a 10 speaker e con i dispositivi JBL EON ONE MK2, PRX ONE e EON700.

Sia dall’applicazione che dal display LCD incorporato si può accedere all’equalizzatore parametrico e alle impostazioni di elaborazione del segnale del DSP.

Questo dispositivo è orientato principalmente alla chiarezza vocale ed è consigliabile per conferenze, presentazioni aziendali, performance live dove la voce ha un ruolo centrale e installazioni fisse in spazi polifunzionali.

Anche il JBL PRX935 sarà disponibile da Aprile 2025 e anche stavolta non sono ancora disponibili i prezzi di listino per l’Italia.