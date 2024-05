Amazon, queste cuffie Bluetooth sono praticamente regalate: costano pochissimo

Fonte foto: Amazon

Le cuffie Bluetooth sono diventate negli ultimi anni uno dei dispositivi più amati e acquistati dagli utenti. Le AirPods hanno aperto la strada di un mercato in continua espansione e con tantissimi modelli tra cui poter scegliere. Non solo auricolari in-ear, come appunto le AirPods, ma anche cuffie sovraurali con padiglioni che vanno a coprire tutto l’orecchio. E proprio di un modello di questo tipo ti parliamo in questo articolo. Più precisamente delle cuffie Bluetooth JBL Tune 510BT, disponibili su Amazon a un prezzo piccolissimo grazie allo sconto del 48% che te le fa pagare praticamente la metà. Si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e le cuffie diventano delle best-buy da acquistare immediatamente.

Infatti, sono compatibili con qualsiasi smartphone e con qualsiasi PC portatile. Le puoi utilizzare mentre sei in viaggio per ascoltare le tue playlist preferite, oppure per fare videochiamate di lavoro dal PC quando sei in ufficio. Si collegano facilmente con qualsiasi dispositivo in pochissimi secondi e assicurano una qualità audio veramente sorprendente per quanto le paghi. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: la richiesta è veramente elevata e potrebbero terminare molto presto.

Cuffie Bluetooth JBL Tune 510BT in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Per capire che si tratta di un’offerta imperdibile basta solamente accedere alla pagina prodotto sul sito di e-commerce. Qui, infatti, trovi un dato che ci fa capire molto: solo nell’ultimo mese sono state vendute più di 5.000 paia di queste cuffie JBL Tune 510BT. E il merito, in parte, è dell’offerta strepitosa disponibile su Amazon. Infatti, oggi trovi questo paio di cuffie a un prezzo di 25,99 euro con uno sconto di ben il 48%. Le paghi praticamente la metà e le ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Hai anche tutto il tempo per testarle: per fare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove indicazioni di Amazon. Un prezzo veramente alla portata di tutti.

JBL Tune 510BT: le caratteristiche tecniche

Il prezzo non deve trarre in inganno, queste cuffie JBL Tune 510BT sono veramente ottime e assicurano una qualità audio molto superiore alla media. E un altro elemento che ci fa capire la bontà di queste cuffie è la presenza del badge "Scelta Amazon" nella pagina prodotto sul sito di e-commerce. Un’etichetta che si trova solamente sui prodotti che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Vediamo le caratteristiche di questo paio di cuffie Bluetooth JBL. In primis partiamo dal design. Si tratta di cuffie sovraurali che coprono il padiglione auricolare e che sono collegate tra di loro tramite un archetto regolabile che si adatta perfettamente alla conformazione della tua testa. Il design è molto compatto e puoi anche piegarle su loro stesse e portarle sempre con te. Si collegano con qualsiasi dispositivo mobile: smartphone, tablet e computer portatile.

Grazie alla tecnologia Pure Bass Sound ti godi la tua musica preferita con una qualità dei bassi elevatissima. La funzione Multipoint, invece, ti permette di passare da un dispositivo all’altro senza soluzione di continuità. Se ad esempio stai ascoltando la musica con lo smartphone e ricevi una chiamata sul computer, puoi fare lo switch con un semplice tocco. Una funzione che semplifica tantissimo l’utilizzo quotidiano.

Passando all’autonomia, le JBL Tune 510BT assicurano un ascolto continuo fino a 40 ore e grazie alla ricarica rapida, bastano 5 minuti per avere una carica extra di ben 2 ore. Insomma, delle cuffie economiche, ma con caratteristiche veramente peculiari.

