JBL Wave Flex sono auricolari entry level, l’ideale per chi cerca un device per la vita di tutti i giorni e che costi il giusto. Su Amazon il prezzo è incredibile

Fonte foto: JBL

Acquistare un paio di auricolari entry level vuol dire essenzialmente orientarsi verso un dispositivo semplice da utilizzare e adatto, principalmente, a chi cerca un sistema audio per l’utilizzo quotidiano in grado di garantire una buona resa sonora e che, ovviamente, abbia un prezzo contenuto.

Certo, bisognerà fare a meno di tutte quelle funzionalità extra, ma comunque si tratta di una tipologia di prodotti dalle grandi potenzialità che quotidianamente vengono scelti da milioni di utenti in tutto il mondo.

Tra i modelli più interessanti ci sono le JBL Wave Flex, un paio di cuffiette semi in-ear che puntano tutto sul comfort e su poche ma utilissime funzioni, perfette per chi ha bisogno di un prodotto intuitivo e versatile. Per le prossime ore sono in super offerta su Amazon dove possono essere comprate a poco più di 50 euro.

JBL Wave Flex – Auricolari semi in-ear – Modalità AmbientAware e TalkThru

JBL Wave Flex: scheda tecnica

Le JBL Wave Flex sono auricolari semi in-ear con driver dinamici da 12 mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Non avendo il gommino da inserire all’interno dell’orecchio, non c’è la cancellazione attiva del rumore, tuttavia sono presenti le modalità TalkThru e AmbientAware che permettono di ascoltare i rumori dell’ambiente circostante (voci incluse) senza dover togliere le cuffiette.

Non mancano nemmeno la funzione JBL Deep Bass Sound che migliora la resa sonora delle frequenze basse e la funzione VoiceAware utile per ascoltare anche la propria voce durante le chiamate per conversazioni sempre chiare.

Utilizzando l’applicazione JBL Headphone (disponibile per Android e iOS) è possibile collegare gli auricolari allo smartphone tramite Bluetooth 5.2 per gestire le varie impostazioni e l’equalizzatore.

Molto interessante l’autonomia con questo dispositivo che, stando alle dichiarazioni di JBL, può garantire fino a 8 ore di riproduzione per le sole cuffiette. Utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica si arriva a circa 32 ore. Inoltre, con soli 10 minuti di ricarica è possibile ottenere altre 2 ore di ascolto.

Presente anche la certificazione IP54 che attesta la resistenza degli auricolari alla polvere e agli spruzzi d’acqua, mentre la custodia è certificata IPX2, ed è quindi resistente alle gocce c’acqua.

Meritano una menzione a parte la vestibilità e il comfort di questo prodotto che, grazie al design ergonomico, si adatta perfettamente all’orecchio, senza causare fastidi anche dopo un utilizzo prolungato.

JBL Wave Flex: l’offerta Amazon

Le JBL Wave Flex hanno un prezzo di listino di 79,99 euro, grazie alle offerte Amazon, però, per le prossime ore il prezzo scende fino a 52,99 euro (-34%, -27 euro) uno da non sottovalutare che rende un po’ più semplice l’acquisto di un paio di cuffiette per la vita di tutti i giorni e non solo.

JBL Wave Flex – Auricolari semi in-ear – Modalità AmbientAware e TalkThru