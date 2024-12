JBL Wave Flex, ottimi auricolari a un prezzo irripetibile

JBL Wave Flex sono cuffiette low-cost, la soluzione ideale per chi cerca un device per l’utilizzo quotidiano, semplice e affidabile. Su Amazon il prezzo è top

Le JBL Wave Flex rappresentano una soluzione ideale per chi ha bisogno di un paio di cuffiette semi in-ear capaci di coniugare semplicità, qualità costruttiva e, naturalmente, un prezzo accessibile. Si tratta di un decvice progettato per l’uso quotidiano, che offre un’esperienza d’ascolto versatile, arricchita da funzioni avanzate come AmbientAware e TalkThru, ideali per chi passa molte ore fuori casa e non vuole perdere mai la percezione di ciò che lo circonda ma senza rinunciare a una resa sonora di qualità.

Grazie alle offerte su Amazon, le JBL Wave Flex sono disponibili a meno di 50 euro, un’occasione imperdibile per chi vuole acquistare un paio di cuffiette moderne, resistenti e con una lunga autonomia, perfette per accompagnare ogni momento della giornata.

JBL Wave Flex – Auricolari semi in-ear – Modalità AmbientAware e TalkThru

JBL Wave Flex: scheda tecnica

Le JBL Wave Flex sono cuffiette semi in-ear. Hanno driver dinamici da 12 mm e una risposta in frequenza che va dai 20 Hz ai 20 kHz.

Visto questo fattore di forma che non comprende il gommino da inserire dell’orecchio, non è possibile accedere a funzioni come la cancellazione attiva del rumore, tuttavia JBL permette di utilizzare le modalità TalkThru e AmbientAware che aiutano l’utente ad ascoltare i rumori circostanti (voci incluse) senza dover togliere gli auricolari.

Molto interessanti anche la funzione JBL Deep Bass Sound, utile per mgliorare la resa sonora delle frequenze basse e la funzione VoiceAware che durante le chiamate permette di ascoltare la propria voce per conversazioni sempre chiare anche in ambienti non proprio silenziosi.

Tramite il Bluetooth 5.2 e possibile collegare le JBL Wave Flex al proprio smartphone, scaricando poi applicazione JBL Headphone (disponibile per Android e iOS) si possono gestire comodamente le varie impostazioni del device e l’equalizzatore.

Per quanto riguarda l’autonomia, stando alle dichiarazioni di JBL, il device garantisce fino a 8 ore di riproduzione per i soli auricolari che salgono a circa 32 ore utilizzando anche la custodia di ricarica. Inoltre, con 10 minuti di ricarica è possibile ottenere altre 2 ore di ascolto.

Infine i soli auricolari hanno la certificazione IP54 che ne attesta la resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua, mentre la custodia è certificata IPX2, ed è quindi in grado di resistere alle gocce c’acqua.

JBL Wave Flex: l’offerta Amazon

Per portare a casa le JBL Wave Flex bisogna spendere 79,99 euro, ma grazie alle ottime offerte su Amazon, il prezzo scende fino a 48,99 euro (-39%, -31 euro) e con uno sconto del genere, trovare di meglio è davvero molto complicato.

