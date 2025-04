Jessica Biel e Elizabeth Banks insieme nella serie Sorelle Sbagliate

Fonte foto: Prime Video

Jessica Biel ed Elizabeth Banks sono le Sorelle sbagliate. È questo il titolo del nuovo e appassionante crime drama di Prime Video, di cui le due attrici appena citate sono protagoniste. La piattaforma di streaming ha inoltre da poco diffuso la data di uscita ufficiale e le prime immagini di questa novità, tratta da un romanzo di successo. Prodotta da Amazon MGM Studios e Tomorrow Studios (parte di ITV Studios), la miniserie è composta da otto episodi in uscita in tutto il mondo tra alcune settimane.

La trama di Sorelle sbagliate

Quante cose terribili possono accade tra due sorelle, spingendole una lontana dall’altra? E cosa deve accadere per farle riavvicinare?

La risposta a queste domande è nella miniserie thriller Sorelle sbagliate. Chloe (interpretata da Jessica Biel) è una media executive di alto profilo con una vita agiata e felice: ha un marito avvocato affascinante, Adam, e un figlio adolescente, Ethan. Al contrario, sua sorella Nicky (alias Elizabeth Banks) è separata e lotta per arrivare a fine mese e rimanere pulita.

Quando Adam viene brutalmente assassinato, i sospetti su chi possa essere stato scuotono profondamente la famiglia e riuniscono le due sorelle, che cercano di fare luce sulla loro complicata storia famigliare per trovare il responsabile dell’omicidio.

Il libro da cui è tratta la miniserie Sorelle sbagliate

La miniserie Sorelle sbagliate è basata sull’omonimo libro dell’autrice di bestseller Alafair Burke. Il romanzo è uscito nel 2019 in Italia, edito da Piemme.

Classe 1969, Burke è scrittrice e magistrata. Tra i suoi romanzi tradotti in italiano ci sono anche Una perfetta sconosciuta, L’ultima volta che ti ho vista e La ragazza che hai sposato.

Il cast di Sorelle sbagliate

Oltre alle già citate Jessica Biel ed Elizabeth Banks nei ruoli delle due sorelle protagoniste, il cast di Sorelle sbagliate include Corey Stoll, che interpreta Adam Macintosh.

Kim Dickens è la Detective Nancy Guidry, Maxwell Acee Donovan è Ethan Macintosh e Bobby Naderi veste i panni del Detective Matt Bowen. Nel cast figurano anche Gabriel Sloyer, che è Jake Rodriguez; Gloria Reuben è Michelle Sanders e Matthew Modine interpreta il ruolo di Bill Braddock. Lorraine Toussaint è Catherine Lancaster.

Olivia Milch (già nota per Ocean’s 8) e Regina Corrado (Mayor of Kingstown) sono executive producer e showrunner. Anche le due attrici protagoniste sono executive producer, così come, tra gli altri, il regista della serie Craig Gillespie (Pam & Tommy) e Annie Marter.

Quando esce sorelle sbagliate

La miniserie Sorelle sbagliate esce in streaming giovedì 29 maggio 2025 su Prime Video. Tutti gli episodi saranno disponibili da subito.