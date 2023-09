Kenwood, il robot impastatrice a prezzo stracciato: va comprato subito

Fonte foto: Kenwood

Definirla una semplice impastatrice è riduttivo. Molto riduttivo. Per tutta una serie di caratteristiche (che descriveremo nel dettaglio tra qualche rigo), la Kenwood Chef XL ti sarà utile non solo per impasti dolci e salati o per preparare creme di vario tipo.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

L’elettrodomestico del produttore giapponese è un vero e proprio robot da cucina, capace di sfruttare la potenza del motore elettrico per aiutarti nelle preparazioni più svariate. Con il giusto accessorio, la Kenwood Chef XL ti potrà aiutare a tirare la sfoglia per la pasta fresca, tritare la carne o le verdure e molto altro ancora. Un robot da cucina a tutti gli effetti, insomma, disponibile oggi a un prezzo eccezionale: lo sconto top garantito da Amazon fa scendere il prezzo al minimo storico, con un risparmio superiore ai 200 euro. E puoi pagarla a rate senza interessi.

Kenwood Chef XL impastatrice planetaria

Kenwood Chef XL scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Come detto inizialmente, Kenwood Chef XL è molto di più che una semplice impastatrice. Grazie alle tre prese motore potrai sfruttare la potenza del motore da 1.200 Watt per macinare carne, per preparare pasta fresca e stenderla o trafilarla in pochissimi minuti. Insomma, un robot da cucina completo e funzionale grazie al quale preparare piatti di ogni genere, dall’apertivo fino al dolce.

La funzione principale, ovviamente, è quella di preparare impasti dolci e salati e creme di ogni genere. Grazie ai tre ganci/foglie in dotazione e alla ciotola in acciaio da 6,7 litri, non avrai grossi difficoltà a impastare pizza e dolci per tutta la famiglia o per il tuo gruppo di amici.

Il pannello di controllo, intuitivo e semplice, ti permette di scegliere la velocità più adatta in base all’idratazione dell’impasto o alla pietanza che vuoi preparare. Sta poi a te inserire gli ingredienti nella ciotola nel giusto ordine e attendere che tutto sia pronto. L’unico vero limite sarà la fantasia e la tua voglia di sperimentare tra i fornelli.

Kenwood, il robot impastatrice a tasso 0 su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Acquistare il robot impastatrice di Kenwood oggi è doppiamente conveniente. Allo sconto top che abbiamo detto, infatti, si somma anche la possibilità di pagamento rateale a tasso 0 e senza spese di istruttoria.

La Kenwood Chef XL è disponibile con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. In questo modo la paghi 339,00 euro anziché i 549,99 euro del listino. Il risparmio è considerevole: costa 210 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o di debito al proprio account, poi, possono pagare in 5 rate senza interessi né spese di istruttoria. In questo caso, l’impastatrice planetaria costa 67,80 euro al mese per cinque mesi.

Kenwood Chef XL impastatrice planetaria