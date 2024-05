Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Kenwood ha annunciato tre nuovi modelli di Smart Radio, chiamati CR-ST90S, CR-ST40DAB e CR-ST500S, pensati per soddisfare le differenti esigenze degli utenti. La CR-ST90S è un modello compatto e trasportabile, con batteria integrata, mentre la CR-ST500S è più grande e offre potenza e qualità audio superiori. C’è poi la più economica e basilare CR-ST500S, che l’azienda definisce come “il compagno perfetto per ogni mattina“.

Nuove Smart Radio Kenwood: caratteristiche

Il primo dei tre nuovi modelli di Smart Radio Kenwood è la CR-ST90S, caratterizzata da dimensioni pari a 250x140x82 mm, per un peso di 1,3 chilogrammi. Questo modello ha una batteria da 1.800 mAh, che garantisce fino a 8 ore di riproduzione, e due altoparlanti full-range da 75 mm e un amplificatore con potenza RMS da 2 x 5 W.

La CR-ST90S può ricevere stazioni radio analogiche FM e digitali DAB+, può connettersi a Internet tramite Wi-Fi e a tanti altri dispositivi tramite Bluetooth. C’è anche la possibilità di sfruttare Spotify Connect oltre al supporto alla riproduzione di file MP3 tramite la porta USB. Il modello è dotato di un display da 2,4 pollici a colori, per la regolazione di tutte le impostazioni, tramite tastiera e due manopole oppure le app gratuite per smartphone UNDOK e OKTIV.

La nuova CR-ST500S è la proposta top di gamma della nuova famiglia di Smart Radio Kenwood e riprende le specifiche del modello precedente, con un formato più grande e un display da 4 pollici. E incluso anche un telecomando a infrarossi oltre a un amplificatore da 30 W, due altoparlanti mid-range da 50 mm nella parte anteriore e un subwoofer da 100 mm down fire e un radiatore passivo sul retro. Per una migliore ricezione, inoltre, è disponibile un’antenna a stelo. Il modello misura 180 x 273 x 180 mm per un peso di 2,9 chilogrammi.

A completare la gamma di novità troviamo la CR-ST40DAB, dotata di un ampio display frontale che mostra l’ora, la stazione in riproduzione e le sveglie programmate. La radio può essere utilizzata le ricevere le stazioni FM e DAB+ e può essere abbinata via Bluetooth ad altri dispositivi. Ci sono due altoparlanti stereo (2 x 3 W) con amplificatore DSP ed è possibile sfruttare la riproduzione di file audio MP3 tramite la porta USB.

Nuove Smart Radio Kenwood: prezzi e disponibilità

La nuova gamma di Smart Radio di Kenwood arriverà sul mercato italiano a partire dal mese di giugno 2024 e sarà acquistabile tramite tutti i principali rivenditori specializzati, sia online che nei negozi fisici. Ecco i prezzi dei tre nuovi modelli: