Khaby Lame ha fatto un altro record: superata Charli D'Amelio

Khabi Lame è una macchina da guerra in fatto di follower. L’influencer di Chivasso è riuscito a macinare numeri da capogiro, portandosi ai primi posti delle classifiche dei profili più seguiti a livello mondiale. E, proprio in queste ore, ha infranto un altro record che lo porta dritto al top di uno dei social network più seguiti.

In poco più di un anno, Lame è riuscito a portarsi a casa grandi soddisfazioni sfruttando l’ironia e la mimica facciale che lo contraddistinguono nei brevi video reaction che pubblica sul Web. Prendendo in giro le soluzioni ai problemi quotidiani proposte da alcuni filmati diffusi in rete, solitamente molto più complesse o semplicemente insensate rispetto alla questione stessa, Khaby concentra in pochi secondi la sua personale risposta – rigorosamente muta – proponendo il metodo giusto e indicandolo con le mani, un gesto che di recente è stato riprodotto anche dai vip che l’hanno accompagnato nei filmati, come l’ex calciatore Alessandro Del Piero.

Khaby Lame, il nuovo record

Proprio nelle ultime ore, Khaby Lame ha segnato un glorioso record su Instagram: è riuscito a superare la sua "rivale" più forte: Charli D’Amelio. La ballerina, regina incontrastata di TikTok, risulta infatti sotto di oltre 400mila follower rispetto al 21enne nato in Senegal: 43,8 milioni di follower contro i 44,2 milioni accumulati da Lame.

Nonostante la vertiginosa rimonta sul social sotto l’ala protettrice di Mark Zuckerberg, resta invariata la situazione sul social cinese, dove il nostro resta saldamente al secondo posto, con 111,8 milioni di follower (e 1,7 miliardi di "Mi piace"), dietro alla D’Amelio e i suoi 124,5 milioni di follower e una quantità di "Mi piace" da urlo: 9,8 miliardi. I numeri di Lame, però, sono in costante crescita e non è da escludere che nei prossimi mesi la situazione possa ribaltarsi anche su TikTok.

La situazione su Tiktok, l’ascesa di Khaby Lame

Da marzo 2020 a oggi, l’influencer ha fatto incetta di successi, battendo uno dopo l’altro tutti i primati. Solo nel mese di maggio, il suo account contava 34 milioni di follower e 498 milioni di "Mi piace", livelli che gli hanno consentito di Gianluca Vacchi che fino a quel momento era il detentore della corona dei più seguiti in Italia.

A inizio luglio, quindi due mesi e mezzo fa, Lame ha incassato un altro trionfo diventando il secondo a livello mondiale con 84 milioni di follower, diventati 100 milioni già ad agosto. Dati alla mano, in una manciata di settimane Khaby ha accumulato 24 milioni di sostenitori da tutto il globo, guadagnandosi di diritto il tappeto rosso della 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, dove pochi giorni fa ha sfilato insieme alle star del cinema di tutto il mondo.

Che sia tempo per un’incursione sul grande schermo (o sul piccolo, come D’Amelio che è riuscita accaparrarsi uno spettacolo – The D’Amelio Show – sul servizio di streaming Hulu)? Forse è presto per parlarne ma con questi trend, Lame di sicuro ha le carte in regola per imporsi fuori dai circuiti della rete e dei suoi social.